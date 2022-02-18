رنا يحيى خارج منافسات «الدوم» بسبب أخطاء موسيقية

شاركت المتسابقة رنا يحيى بأغنية «الناس المغرمين» للمطرب الراحل محمد عبدالمطلب ضمن فعاليات أولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة ويُذاع عبر فضائية «ON».

الشاعري وطعيمة وعمرو مصطفى

وتكونت لجنة التحكيم من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، حيث انتقد طعيمة كثرة العُرب، موضحًا: «بيورطوا نفسهم بالعرب الكتير، وأنا مع الغناء البسيط».

وأكد حميد الشاعري، على أنها غنت بشكل رائع للغاية لكنها لم تكن موفقة، مستطردًا: «بس أنت حبيتي تحلي من عندك والأغنية كلها حليات، وللأسف غير موفقة، فرصة تانية إن شاء الله».

رسالة من عمرو مصطفى

وناشد الفنان عمرو مصطفى الأجيال الجديدة من الفنانين بتجنب الافراط في «الحليات» والعُرَب، قائلا: «لازم يبقى في تمب ويبقى في زمن».

شروط اشتراك المتسابقين

وتتراوح أعمار المشتركين في مسابقة الدوم بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للتمثيل والغناء أما التقديم الإعلامي فيتراوح السن بين 21 لـ 28 عاماً من جميع المحافظات حيث تم إجراء اختيارات من بين 15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.