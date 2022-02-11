منسق جامعة الطفل ببنها: توفير بيئة علمية للملتحقين وتنمية مهاراتهم

نظمت جامعة الطفل، اليوم الجمعة، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود مغربي عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور كرم عبد الغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ندوة عن الذكاء الاصطناعي وتنمية البيئة.

فريق جامعة الطفل ببنها

قال الدكتور إبراهيم السيد منسق جامعة الطفل بـ جامعة بنها، إن الندوة شارك فيها الدكتور محمود الهباق مدير وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وبإشراف الدكتور أحمد الصاوي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

اقرأ أيضا مجانا وتقبل من 9 سنوات.. افتتاح فعاليات جامعة الطفل بالأقصر

وأشار «السيد» إلى أن جامعة الطفل هى مبادرة من الأطفال والعلماء من أجل مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن جامعة بنها تولي اهتماما كبيرا بالطلاب المبدعين والمخترعين، وتعمل على توفير بيئة علمية مناسبة للأطفال الملتحقين بجامعة الطفل وتنمية مهاراتهم المختلفة.

مجهودات أخرى لجامعة بنها

من ناحية أخرى، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، اليوم، قوافل بيطرية وحملة توعوية عن مرض الحمى القلاعية، بقرية الحصة مركز طوخ، بهدف الكشف والعلاج المجاني للثروة الحيوانية والداجنة، برعاية رئيس جامعة بنها، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني عبد الرحمن عباس عميد كلية الطب البيطري.

وقال رئيس الجامعة، إن استمرار إطلاق القوافل البيطرية التي تنظمها جامعة بنها يأتي في إطار حرصها على المشاركة في خدمة المجتمع المحلى ورفع المعاناة عن المربين وزيادة الوعي البيطري لديهم.

من جانبها، ذكرت عميدة كلية الطب البيطري، أن القافلة تضمنت أيضا حملة توعوية عن مرض الحمى القلاعية بقرية الحصة، وأهمية استخدام التحصينات وطرق العزل والتعامل مع الحالات المصابة والتغذية اللازمة للوقاية ورفع المناعة للحيوانات وكيفية الوقاية للحد من انتشار المرض.

فيما، أشار الدكتور محمد محفوظ وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة تمت بالتنسيق مع الدكتور محسن عبد الحفيظ مدير المستشفى البيطري التعليمي، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع، وبمشاركة أساتذة وأطباء وطلاب الكلية إذ تم الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد كبير من الحالات البيطرية، بالإضافة إلى قطعان من الدواجن.