حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19-02-2022 مهنيا وعاطفيا

عالم الأبراج يرتبط بالفلك، لأنه يختص بعلم دراسة تأثير الأجسام الكونيّة البعيدة مثل النجوم والكواكب على حياة الإنسان، ومتوقع أن تؤثر مواقع النجوم في شخصيات الأفراد وحياتهم وتنقسم الأبراج لـ12 برجا، أولها برج الحمل وآخرها الحوت.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات البرج الخاصة بهم، تستعرض «الوطن»، توقعات حظك اليوم لمواليد الأبراج، وذلك استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد.

برج الحمل 19-2-2022

- الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مولود برج الحمل بتجنب القرارات المُطلقة، حيث أن القرارات السريعة قد تدخلك في مشكلات عديدة

- الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا، فالقمر في مواجهة برجك يُولد بداخلك خوفا شديدا، وذلك يؤثر بشكل كبير على العلاقة مع حبيبك.

برج الثور 19-2-2022

- الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يحفز حركتك، حيث أنه رغم الضغوط تميل للاهتمام بأمور عملية وتحاول أن تنظم جهودك لكي تحقق ما تريد.

- الصعيد العاطفي

عليك أن تحرص على احترام حقوق الآخرين، حيث أن القلق والتشوش يسبب مشكلات عديدة.

برج الجوزاء 19-2-2022

- الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وقد يجمعك بالأهل والأصحاب مشاريع مشتركة ولقاءات مثيرة.

- الصعيد العاطفي

القمر يرفع معنوياتك، وتبدو مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو أحبائك وأصدقائك.

برج السرطان 19-2-2022

- الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المحيطين بك، لذا عليك أن تنتبه لحقوقك.

- الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك لذا يجب عليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وتتصرف بحكمة.

برج الأسد 19-2-2022

- الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الأسد بضرورة التحدث بثقة والتأثير على الآخرين، حيث أن القمر في منزل العلاقات.

- الصعيد العاطفي

عليك أن تخصص وقتا تجد فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل حتى لا تحدث نتيجة عكسية حيث أن الوضع الفلكي ضاغط.

برج العذراء 19-2-2022

- الصعيد المهني

عليك أن تقوم بأعمال مهنية وتضاعف تركيزك تفاديا للأخطاء، حتى تحقق نجاح في عملك.

-الصعيد العاطفي

عليك ألا تتخذ قرارات سريعة حتى لا تندم، حيث تنصحك الأفلاك بمقاومة ظنونك.

برج الميزان 19-2-2022

- الصعيد المهني

إرادتك تصنع حياتك، حيث أنه ينبغي عليك السيطرة على الأوضاع لتحقيق نجاح.

-الصعيد العاطفي

كن مستعدا لاستقبال المعجبين اليوم، حيث أن القمر مكتمل في برجك.

برج العقرب 19-2-2022

-الصعيد المهني

عليك أن تهدأ وتتجنب الزهو بنفسك وأيضا لا تعلن عن خططك لأحد، حيث أن القمر في منزلك الثاني عشر.

- الصعيد العاطفي

عليك أن تحافظ على اللباقة والاتزان النفسي حيث أن عطارد في وضع معاكس مما يثير الخلافات.

برج القوس 19-2-2022

-الصعيد المهني

عليك أن تحقق إنجاز حيث أن اليوم يدعمك وهناك مخلصون، وفي الأفق لقاءات موفقة.

- الصعيد العاطفي

اليوم تتحسن أحوالك وعلاقاتك مع من كنت على خلاف معهم حيث أن القمر في منزل الأصدقاء.

برج الجدي 19-2-2022

- الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتأني وعدم المغامرة حيث أنّ القمر في وضع معاكس مما يجعل قرارتك السريعة تدخلك في مشكلات عديدة.

- الصعيد العاطفي

قد تقضي أوقاتا رائعة مع من تحب لكن عليك ألا تتسرع في ردود أفعالك حتى تكتمل السعادة.

برج الدلو 19-2-2022

- الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك لإظهار مواهب جديدة، ما يجعلك تحقق نجاحات كبيرة في عملك.

- الصعيد العاطفي

اليوم مليء بالرومانسية والأوقات السعيدة، وهذا ما تعدك بعه الأفلاك.

برج الحوت 19-2-2022

- الصعيد المهني

قد تحصل اليوم على مساعدات تفيدك في عملك استغلها جيدا حيث أن القمر في منزل المدخرات.

- الصعيد العاطفي

عليك أن تراجع نفسك وتتصرف بهدوء حيث أن الوضع الفلكي يمنحك تألقا.