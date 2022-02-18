مواعيد الاختبارات التحريرية لوظيفة مهندس في شركة المياه بالقليوبية

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن موعد بدء إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس بتخصصاتها وشُعبها المختلفة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، موضحة أنها ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 فبراير الجاري.

مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إلى أن الاختبارات سوف تنعقد في قاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التجارة في جامعة بنها، وفي مبنى كلية التجارة وكلية الآداب بالطابق الثالث.

موعد الاختبارات للمتقدمين لكل شعبة

وجاء موعد الاختبارات لجميع التخصصات والشُعب للمتقدمين كالتالي:

- المتقدمون للاختبارات شعبة «مهندس ميكانيكا» سيخوضون الامتحان يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر فبراير الجاري.

- المتقدمون للاختبارات شعبة «مهندس كهرباء» سيخوضون الامتحان يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر فبراير الجاري.

- المتقدمون للاختبارات شعبة «مهندس مدني» سيخوضون الامتحان يوم الخميس الموافق 24 من شهر فبراير الجاري.

- المتقدمون للاختبارات شعبة «مهندس تكنولوجيا المعلومات» سيخوضون الامتحان يوم الأحد الموافق 27 من شهر فبراير الجاري.

تعليمات خوض الاختبارات

وطالبت الشركة المتقدمين للاختبارات التحريرية، مراعاة التالي:

- لا يسمح بدخول الامتحان لمن لم يحصل على جرعتين من لقاح كورونا، وأن يكون مرتديًا الكمامة.

- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع إحضار أصول الأوراق والمستندات التالية، ونسخة مصورة منها:

- أصل شهادة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.

- أصل بطاقة الرقم القومي، على أن سارية وإحضار نسخة مصورة منها.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي، وإحضار نسخة مصورة منها.

- أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية، أو الخدمة العامة (للفتيات) وإحضار نسخة مصورة منها.

- أصل «كارنيه» عضوية نقابة المهندسين، على أن يكون مجددًا، وإحضار نسخة مصورة منه.

- أصل شهادة عضوية نقابة المهندسين ونسخة مصورة منها.

- أصل شهادة الخبرة مرفقة بـ«طبعة تأمينية» عن كل فترة عمل -إن وجدت-.