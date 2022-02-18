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محافظ قنا: الكشف على 701 مواطن فى قافلة طبية مجانية بقفط

كتب:

رجب آدم
06:22 م | الجمعة 18 فبراير 2022
قافلة طبية

قافلة طبية

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كوم المؤمنين التابعة لمركز قفط، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

7 تخصصات بالقافلة الطبية المجانية في قفط

وأوضح محافظ قنا، في بيان، أن القافلة الطبية ضمت 7 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 701 حالة مرضية  بواقع «187 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 159 حالة طب أطفال، 150 حالة أمراض باطنية مختلفة، 80 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 50 حالة جراحة عامة، 44 حالة تنظيم أسرة، 40 حالة أمراض نساء وتوليد».

فحص 102 حالة معمليا

ومن جانبه، أشار الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان في قنا إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 102 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 84 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، موضحا أن إجمالي المستفيدين من القوافل الطبية التي نظمتها المديرية منذ بداية العام الجاري وصل إلى 7878 مواطنا.

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