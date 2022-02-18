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محمود مسلم

بريد الوطن .. طمني

كتب:

الوطن
09:13 م | الجمعة 18 فبراير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

حبيبى يا غالى

يا ضى عنيّه

يا شاغل بالى

كل دقيقة وثانية

عامل إيه؟

ما بتسألش ليه؟

نسيتنى وانشغلت بغيرى

يا نور عينى

طمنى عليك وريّح بالى

ده أنا فى بحر حبك غرقان

ودايماً لقربك عطشان

من حبك اروينى

ومن حنانك اسقينى

بالله عليك ما تنسانى

وخليك دايماً فاكرنى

واسأل علىّ دايماً وطمنى

وهدى قلبى قبل ما يروح منى

                                                                  محمود موسى سعفان

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