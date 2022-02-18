بريد الوطن .. طمني

حبيبى يا غالى

يا ضى عنيّه

يا شاغل بالى

كل دقيقة وثانية

عامل إيه؟

ما بتسألش ليه؟

نسيتنى وانشغلت بغيرى

يا نور عينى

طمنى عليك وريّح بالى

ده أنا فى بحر حبك غرقان

ودايماً لقربك عطشان

من حبك اروينى

ومن حنانك اسقينى

بالله عليك ما تنسانى

وخليك دايماً فاكرنى

واسأل علىّ دايماً وطمنى

وهدى قلبى قبل ما يروح منى

محمود موسى سعفان

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