بريد الوطن .. الرئيس والنائب العام نجوم 2021

على مدار السنوات السبع الماضية، نشاهد مع إشراقة كل شمس إنجازات ومشروعات عملاقة على يد ابن مصر البار سيادة الرئيس السيسى الذى خلّص مصر تماماً من مقولة «وضع حجر أساس»، وبالتالى فهو نجم نجوم مصر والوطن العربى والعالم بلا منافس على مدار السنوات السبع السابقة، والشخصية الثانية التى أبهرت المصريين فى 2021 النائب العام المستشار حمادة الصاوى، محامى الشعب، الذى لفت انتباه كل المصريين، بسبب التألق الرائع للنيابة العامة، وبسبب البيانات التى يصدرها سيادة النائب العام فى كل قضية رأى عام، ويجب أن تكون تلك البيانات فى مقدمة الدراسات العليا فى المعاهد والجامعات، ناهيك عن الزيادة الملحوظة فى النهج المتطور أخلاقياً وقانونياً الذى تسير عليه النيابة العامة منذ تقلد النائب العام منصبه ما جعل جميع المصريين يشعرون بالفخر والعزة والاطمئنان على حقوقهم المشروعة، فالنيابة العامة تحقق فى القضايا المعروضة عليها من كل الجوانب بكل شفافية وإخلاص للوصول إلى الحقيقة فقط، ثم تقوم بتوجيه الاتهام المناسب وفقاً للقانون، ثم تحيل القضية إلى القضاء للفصل فيها، فهنيئاً لنا بسيادة الرئيس وهنيئاً لنا بالنائب العام ورجال النيابة العامة البواسل فى ربوع أنحاء مصر وخاصة نيابة قسم أول الزقازيق.

طلعت سلامة

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