استعدادات «التعليم» للتيرم الثاني.. منها تأجيل امتحانات مصابي كورونا

شددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة جاهزية المدارس من كل الأوجه لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة أي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية واتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها، حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية بكافة أنواعها.

وقال ياسر أحمد، مدير إدارة مصر القديمة التعليمية، إنه تم التنبيه على ضرورة تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني ويوميا مع بدء الدراسة وعدم السماح بدخول المواطنين المدارس إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

تفعيل المجموعات المدرسية

وشدد «ياسر» في حديثه لـ«الوطن» على المدارس بضرورة متابعة نسب تلقي اللقاح لكافة العاملين بالمدارس ومتابعة نسب تلقي اللقاح لكافة الطلاب من الفئات العمرية المستهدفة وتقديم ما يفيد بذلك لمنسق صحي الإدارة، والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي، لافتا إلى أنه سيتم تفعيل المجموعات المدرسية وتطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل.

وأوضح أنه سيسمح بتأجيل اختبار الفصل الدراسي الأول إلى بعد منتصف العام الدراسي في جميع المدارس الحكومية والخاصة للطالب الذي تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا في ضوء المستندات المقدمة، لافتاً إلى عدم تفريغ الكاميرات إلا بموافقة وعلم مدير عام الإدارة وأمن الإدارة.

ضرورة الاهتمام بالسجلات الإدارية واطلاع المدير عليها

من جانبه، وجه مصفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، بضرورة توزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك، مؤكداً على أهمية مخاطبة مدير المدرسة قسم التطوير بأعطال الأجهزة الموجودة في المعامل ومتابعة مخازن الإدارة لاستلام الأصناف التي ترد إليها.

وأوضح أنه تم التنبيه على المدارس بالاهتمام بالسجلات الإدارية واطلاع المدير عليها ومراجعة الشيتات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني وعلى كل مدير مدرسة يكون لديه سجل بالقرارات الوزارية وذلك للاطلاع عليها ويكون على دراية كاملة بها.

تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أنه سيتم توفير الزائرة الصحية بالمدرسة وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف، مشدداً على ضرورة توقيع المتابعين في دفتر الأمن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي، مشدداً على التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف.

وأكد أشرف سلومة، مديرة مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، في بيان له، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانات والتجديدات داخل مدارس الجيزة، في جميع الإدارات التعليمية التابعة للجيزة استعدادًا للفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وفي سياق متصل، أكد ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه غير مسموح لأي معلم بدخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا.