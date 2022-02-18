تطورات حالة زكي فطين عبدالوهاب بعد خروجه من العناية المركزة: «تحت الملاحظة»

تعرض زكي فطين عبد الوهاب، لوعكة صحية، خلال الأيام القليلة الماضية، تطلبت نقله إلى العناية المركزة.

وقالت نهال عنبر، المسؤولة عن ملف الخدمات في نقابة المهن التمثيلية، إن زكي فطين عبدالوهاب خرج من العناية منذ أكثر من يوم، ولكنه لا يزال يخضع للملاحظة والمتابعة داخل المستشفى.

نهال عنبر تطلب الدعاء لزكي فطين عبدالوهاب

وأكدت نهال عنبر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نقابة المهن التمثيلية تتابع حالة زكي فطين عبد الوهاب الصحية بشكل مستمر، وطلبت الدعاء له من قبل محبيه كي يمر من هذه الأزمة الصحية وخاصة أن لزكي فطين عبدالوهاب تاريخ مرضي طويل.

التاريخ المرضي لزكي فطين عبدالوهاب

أما عن التاريخ المرضي لزكي فطين عبدالوهاب؛ فأصيب من قبل بالسرطان مرتين؛ الأولى سرطان الرئة وذلك في عام 2019، وفاجأ وقتها زكي متابعيه بكتابة منشور على الفيس بوك يعلن فيه إصابته، فكتب وقتها على الفيس بوك: «أصدقائي الأعزاء دي صورتي، دي مش نيو لوك ولا حاجة، أنا اكتشفت أني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج بتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال إنه دور برد وهيعدي، وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق».

وبعد عدة أشهر، خرج ليطمئن جمهوره على السوشيال ميديا، أنه تعافى من السرطان وعاد لممارسة حياته وعمله بشكل طبيعي، وفي عام 2021، خرج زكي فطين عبدالوهاب وفاجأ جمهوره ومتابعيه بإصابته بورم في المخ، وكتب على السوشيال ميديا: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف أني عندي ورم في المخ في المرحلة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، ادعوا لي بالشفاء».