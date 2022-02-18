تعيين 3 سائقات بالخط الثالث للمترو بمرتب 7 آلاف جنيه قريبا

كشفت شركة RATP الفرنسية العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، عن بدء تدريب فتيات لقيادة مترو الأنفاق بالخط الثالث، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في تعيينات الشركة «سائقات مترو ومديرات محطات»، موضحة أنها تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

تعيين 3 فتيات كسائقات في مترو الأنفاق

وقال مصدر مسؤول في شركة RATP الفرنسية العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، إنه يتم حاليا تدريب 3 فتيات على قيادة مترو الأنفاق بالخط الثالث، لافتاً إلى أنهم لا يزالون تحت التدريب، الذي يقام داخل ورش الخط الثالث بعدلي منصور، موضحا أنه يجري تعيينهم قريبا كسائقات بالخط الثالث للمترو.

وظائف سائقات القطارات 8 ساعات يوميا

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم تعيين 3 فتيات في بداية التجربة للعمل سائقات قطارات، موضحا خضوعهن لفترة تدريب لم تقل عن 6 أشهر، منوها بأنه يتم تعيينهن خلال الـ3 أشهر المقبلة في سابقة تحدث لأول مرّة في مصر.

7 آلاف جنيه راتب سائقات مترو الأنفاق

وأكد المصدر، أنه عقب اجتياز الفتيات فترة التدريب بامتياز يتم تعيينهن فورا برواتب تبدأ من 7 آلاف جنيه شهريا، علاوة على أنّ المعينات يتم عمل تأمين اجتماعي وطبي لهن، ومدة العمل 8 ساعات بنظام الشيفتات، وذلك لمدة 6 أيام أسبوعيًا، ويوم واحد فقط إجازة، مشيراً إلى أن الشركة تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للحد من انتشار أوميكرون.