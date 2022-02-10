مترو الأنفاق يستعد لبدء الترم الثاني.. فكة واشتراكات ووحدات إسعافية

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، بدء الاستعدادات النهائية لبداية الترم الثاني في المدارس والجامعات، والمنتظر أن يبدأ يوم 19 فبراير الجاري، من خلال توفير الفكة لعدم حدوث أي زحام على شبابيك التذاكر، وفتح باب الاشتراكات لتجديد اشتراكات الطلاب، وتجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، علاوة على تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة.

عبدالهادي: توفير الفكه لمواجهة زحام الركاب بالمحطات

أكد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة بدأت تستعد لبداية الترم الثاني في المدارس والجامعات، من خلال توفير الفكة بشبابيك التذاكر، لمنع زحام الركاب المحطات وخاصة خلال الذروة الصباحية، مشيرا إلى أن جميع المحطات وعربات القطارات ستخضع لأعمال تعقيم وتطهير بشكل يومي، لحماية الركاب والطلاب من متحور كورونا الجديد أوميكرون.

عبدالهادي: نستعد جيدا لبداية الترم الثاني بالمدارس والجامعات

قال عبدالهادي، لـ«الوطن»، إن شركة مترو الأنفاق، تستعد جيدا لبداية الترم الثاني في المدارس والجامعات، من خلال تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، مشيرا إلى تشغيل مكاتب الاشتراكات لاستقبال الطلاب والركاب، لتجديد الاشتراكات، علاوة على تجهيز قطارات إضافية يتعمل الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية، لمنع تكدس الركاب داخل عربات القطارات؛ للحد من انتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون.

عبدالهادي: تعقيم القطارات لحماية الركاب من أوميكرون

أوضح متحدث مترو الأنفاق، أن جميع القطارات العاملة تخضع لأعمال تعقيم بصفة دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، لحماية الركاب من أوميكرون، مؤكدا أن جميع مكاتب الاشتراكات ستعمل يوميا ما عدا الجمعة، لاستقبال الطلاب لتجديد اشتراكاتهم تزامنا مع بداية الترم الثاني في المدارس والجامعات، منوها بأن جميع المحطات يتم تعقيمها كل ساعتين، لمواجهة متحور أوميكرون.