تفاصيل الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني بالجامعات.. ينطلق غدا

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استعدادتها لاستقبال الطلاب أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، المقرر انطلاقه غدا السبت، بمختلف الكليات لجميع الشعب الدراسية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وحسم المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، الجدول الزمنى للفصل الدراسى الثانى بالجامعات، الذي يستمر حتى شهر يوليو المقبل، بانتهاء امتحانات الترم الثاني.

الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني بالجامعات

وعن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني بالجامعات، أوضح المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن هناك التزاما كاملا من كل الجامعات والمعاهد، بضرورة تطبيق الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني 2021-2022، للعام الجامعي الحالي، على أن يبدأ غدٍ السبت الموافق 19 فبراير 2022 الجاري، وتستمر الدراسة به لمدة 16 أسبوعًا، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفقا لنظام كل كلية وكذلك طبيعة الدراسة بها.

رئيس جامعة المنيا: انتهاء استعدادات بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتهاء كل الاستعدادات المتعلقة ببدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني، أبرزها التاكيد على ضرورة التزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، وإجراء عمليات التعقيم و التطهير الدوري للمنشآت الجامعية، مع التشديد على جميع الكليات بمراعاة الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني بالجامعات، خاصة في مواعيد المحاضرات والامتحانات والسكاشن.

ومن جهته، أكد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، انطلاق الدراسة للفصل الدراسي الثاني، غدا السبت، بمختلف الكليات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني بالجامعات، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادت الخاصة بعملية الدراسة.