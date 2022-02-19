القصة الكاملة لـ«حمامة» ضحية التنمر بالغربية: «سامحتهم وأمري لله جيراني وأحبابي»

شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم، استمرار تداول رواد مواقع السوشيال ميديا عبر صفحات «فيسبوك»، لواقعة تعد عدد من المواطنين من المارة، على شخص في العقد الرابع من عمره، يعاني اضطرابات نفسية، بشارع الجيش بوسط المدينة، ما أثار حفيظة الأسر والعائلات، الذين ناشدوا الجهات المعنية في التحقيق بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

شباب يتنمرون على معاق ذهنيا بشوارع زفتى

في المقابل، أكد ضحية واقعة فيديو التنمر يدعى «أحمد حسيني»، أنه قرر أن يعفو ويتسامح مع كل الشباب الذين تنمروا عليه حال سيره بالطريق العام «أسرهم وعائلاتهم اعتذروا لي والمسامح كريم».

ضحية التنمر: اعتذروا لي وسامحتهم ولاد بلدي

جاء ذلك بعدما أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز زفتى بفتح باب التحقيق في واقعة حبس الشباب المستهتر، الذين تنمروا على مواطن خلال الفيديو المتداول.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر لقطات صادمة لشباب يتنمرون على رجل، بدى أنه يعاني من مرض نفسي، ثم قام أحدهم بصفعه، حسب ما كشفه عن تراقصهم، خلال تصوير مقطع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المعنية بالتحقيق في الفيديو لتحديد هوية الشباب والتحقيق معهم.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وهاشتاج للقصاص

وأفادت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع من خلال منصات السوشيال ميديا بالغربية، بشباب يتجهون نحو رجل في العقد الرابع من عمره، يبدو من مظهره أنه يعاني من مرض نفسي، على شارع البحر بطول كورنيش النيل بمدينة زفتى، يقومون بحركات راقصة أمام الموبايل، وقام أحدهم بالاعتداء على الرجل فيما يقوم آخر بتصوير الواقعة، دفع الرجل المسكين للجري خشية التعرض لاعتدائهم.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود تحريات المباحث حول الواقعة، وذلك عقب تنفيذ قرار ضبط المتهمين على أيدي رجال الشرطة.

وأفادت مصادر خاصة، بأن الأهالي نجحوا في تسليم أبنائهم إلي قسم شرطة زفتى، وقدموا اعتذارا رسميا إلى ضحية التنمر والاعتذار له.

تفاصيل الحادث لواقعة التنمر على معاق ذهنيا بشوارع زفتى

وأشارت المصادر، إلى أن ضحية واقعة التنمر، يعمل «ماسح أحذية»، تزامنا مع تقدم العمر به، اشتغل في مهنة جمع محتويات القمامة الصلبة من بلاستيك ومعدن، ويدعى «أحمد حسيني»، ومعروف بالشهرة «حمامة».

الجدير بالذكر، أن الشباب من المارة بذات الشارع، لإبعاد الرجل عن الشباب، ما شجع الرجل على العودة مرة أخرى، وجر شيء ما كان بحوزته، بعد أن تركه وهرول خوفًا من الشباب، فيما ناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تتبع الفيديو، حتى يجرِ إلقاء القبض على المعتدين والمتنمرين على الرجل المسكين، والتحقيق في الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية معهم.