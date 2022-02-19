وظيفة جديدة في شركة المياه بالدقهلية: الشروط وطريقة التقديم
كتب:
سلامة عامر
06:31 م | السبت 19 فبراير 2022
ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي
كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة «عامل حفر وتسليك وتطهير» وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2022.
الشروط التقدم للوظيفة
وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عددًا من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للتعيين بالوظيفة، وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم من المقيمين بمركزي «شربين ونبروه» وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.
- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.
- ألا تزيد السن في أول شهر يوليو المقبل 2022 على 30 عامًا.
- أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة، ويثبت ذلك بشهادة محو أمية أو مرحلة من مراحل الشهادة الإبتدائية أو الشهادة الإعدادية فقط.
- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أعفي منها قانونًا.
- التقديم للوظيفة من خلال موقع الشركة خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3Is1EUL
كيفية اختيار المتقدمين للوظيفة
- أن يقبل العمل طبقًا لنظام ومواعيد العمل بالشركة.
- اجتياز الاختبارات التي تُحدد بمعرفة الشركة.
- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.
- اختيار المتقدمين وفقًا لترتيب النتيجة النهائي، وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.
- تقديم الطلبات إلكترونيًا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة (www.dkwasc.com.eg).
- لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها عن موعد الإعلان.
- يلتزم المتقدم شخصيًا بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.
- الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني، والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.