وظيفة جديدة في شركة المياه بالدقهلية: الشروط وطريقة التقديم

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة «عامل حفر وتسليك وتطهير» وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2022.

الشروط التقدم للوظيفة

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عددًا من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للتعيين بالوظيفة، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمركزي «شربين ونبروه» وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

- ألا تزيد السن في أول شهر يوليو المقبل 2022 على 30 عامًا.

- أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة، ويثبت ذلك بشهادة محو أمية أو مرحلة من مراحل الشهادة الإبتدائية أو الشهادة الإعدادية فقط.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أعفي منها قانونًا.

- التقديم للوظيفة من خلال موقع الشركة خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3Is1EUL

كيفية اختيار المتقدمين للوظيفة

- أن يقبل العمل طبقًا لنظام ومواعيد العمل بالشركة.

- اجتياز الاختبارات التي تُحدد بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- اختيار المتقدمين وفقًا لترتيب النتيجة النهائي، وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

- تقديم الطلبات إلكترونيًا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة (www.dkwasc.com.eg).

- لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها عن موعد الإعلان.

- يلتزم المتقدم شخصيًا بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.

- الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني، والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.