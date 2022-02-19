الدفع بسيارات لكسح مياه الأمطار بجنوب سيناء.. واستمرار غلق طريق فيران

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة ما زالت تتعرض للطقس السيئ بعد أن هدأت الأجواء ثلاث ساعات تقريبًا، مشيرًا إلى استمرار نشاط الرياح بقوة وانخفاض شديد في درجات الحرارة منذ الرابعة عصرًا.

وأكد «فودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع الطرق مفتوحة أمام حركة السيارات بعد رفع الاطماءات من على طريق أبو رديس طور سيناء، وطريق دهب شرم الشيخ، موضحا أن طريق وادي فيران - سانت كاترين مازال مغلقا لاستمرار عملية رفع الاطماءات.

شفط مياه الأمطار

قال اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه بشمال وجنوب سيناء، إنه جرى رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد، موضحا أن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى أقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع.

أضاف «عرفة» أنه جرى الدفع بمعدات التعامل مع مياه الأمطار والسيول طبقاً لتوزيع المناطق الساخنة، مؤكدا أن سيارات الشركة تقوم بكسح تراكمات المياه من الطرق والأحياء بمحافظة جنوب سيناء.

لا خسائر في جنوب سيناء

وتابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تعرضت اليوم إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحا أنه جرى إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري خمس ساعات وجرى إعادة فتحه مرة أخرى.

وتابع أن جميع الموانئ البحرية والمطارات تعمل بصورة طبيعية ولم يتم غلقها حتى الآن، مؤكدا أنه لا خسائر في جنوب سيناء بسبب السيول.

وأردف أن السيول التي ضربت بعض المناطق، قوتها ضعيفة وتسير في مجراها الطبيعي وجرى إزالة تراكمات من الطرق عبارة عن صخور ورمال ومخلفات أخرى نقلتها السيول إلى الطرق.