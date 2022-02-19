ناكول ميهتا بطل مسلسل «رياح الحب الموسمية» يشارك الفيديو الأول لابنه

شارك ناكول ميهتا، الممثل الهندي الشهير، الفيديو الأول لـ ابنه صوفي، حيث إنه شارك من قبل صورا له والتي يظهر وجه الشبه الكبير بينه وبين نجله من خلالها، ويعرض مسلسل «رياح الحب الموسمية» أحدث أعمال ميهتا بالدراما الهندية ويذاع على قناة «mbcbollywood» بالوطن العربي.

فيديو لـ صوفي وهو يلعب على الشاطئ

انتقل الممثل الهندي ناكول ميهتا، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مقطع فيديو رائع لابنه صوفي وهو يلعب على الشاطئ، مع زوجته ديشا بارمار برفقة عدد من أفراد الأسرة، من خلال «إنستجرام»، عبر حساب صوفي الذي قام ميهتا بصنعه منذ ولادته باسم «baby sofi».

يعد هذا المنشور الأول من حساب صوفي ناكول ميهتا عبر إنستجرام، وأردف تعليقا مع الفيديو، موضحا أنها رسالة من صوفي عن أول منشور يصدر من حسابه، قائلا: «مرحبًا بالعالم ، أنا صوفي.. شكرا لكم على البقاء هنا لفترة طويلة.. استغرق الأمر مني عامًا كاملًا من الإقناع قبل أن يوافق أهلي على وضع فيديو على حسابي الخاص.. موضحا انهما كانوا لا يرغبون بمشاركة فيديوهات لابنهم من قبل».

متابعا، «فإن الخلاصة الوحيدة التي عرفتها هي تلك التي أعطتها لي والدتي لقضاء الوقت مع الأشخاص المفضلين لدي في جميع أنحاء العالم بأسره في تجربة الشمس والبحر والرمال.. أفتقد أبي في الفيديو ، لكنه خلف الكاميرا يصنع الذكريات».

وأضاف قائلا: « لا ، لا تشعر بالسوء تجاه والدي.. إنه دائمًا أمام الكاميرا بخلاف ذلك.. يقول إنه يجب أن أذكرك أنه يمكنك اللحاق به كل ليلة في الساعة 8 في البرنامج التلفزيوني المفضل لدى الجميع! أيضًا ، سمعت ماما تطلب منه تثبيت عرضه في كل مشاركة.. أقول لكم أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة ».

وعرف ناكول ميهتا بالوطن العربي من خلال مسلسل «للعشق جنون»، وحقق نجاحا هائلا، مما دفع صناع العمل لصنع العديد من أجزاء العمل على نجوم 4 أعوام متتالية.