قوافل لتجديد بطاقات الرقم القومي في 11 محافظة.. ومساعدات للأكثر احتياجا

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وجرى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

تواصل توجيه القوافل الإنسانية بالفيوم والدقهلية

وفى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار «كلنا واحد.. معك فى كل مكان»، فقد واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين.

وجرى توجيه قافلة مشتركة بين قطاعى حقوق الإنسان والخدمات الطبية لتوزيع المساعدات العينية «بطاطين – مواد غذائية» على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر إحتياجاً وزيارة عدد من دور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتى الفيوم والدقهلية، إضافة إلى قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وزار وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان عددا من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات. ولاقت المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية .

مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين

وأوفد قطاع الأحوال المدنية قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات «القاهرة – المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – الفيوم – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر - المنيا»، حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج 10996 بطاقة رقم قومى و20780 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، تقرر إستمرار القوافل بها ، بالإضافة إلى إستحداث قوافل جديدة بمحافظة القاهرة إعتباراً من السبت 19/2/2022 لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

وتم إيفاد مأموريات لـ 4 حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات فنية وقانونية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض الجهات الحكومية والبنوك ، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

ولاقت القوافل قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.