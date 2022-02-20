«محمود» دهسته سيارة وفرت هاربة بالفيوم.. وأسرته: ترك رضيعا وعايزين حقه

حالة من الحزن تعيشها أسرة الشاب محمود عبد الرؤوف عبد الحكيم، 28 عاماً، بعدما توفى في 1 فبراير الجاري، خلال حادث، إذ دهسته سيارة تسير بسرعة جنونية عكس الإتجاه هرباً من أحد أكمنة الشرطة على طريق «القاهرة - الفيوم»، بالقرب من مقابر «جرفس» بنطاق مركز سنورس، أثناء قيادته دراجة نارية عائداً من عمله كـ«ديليفري» بإحدى صيدليات مدينة الفيوم.

ولفظ «محمود» أنفاسه الأخيرة بعدما فر قائد السيارة هارباً، فيما تطالب أسرته بضرورة محاكمة قائد السيارة لتشفي صدورها على فراق الشاب الذي رحل تاركا طفله الرضيع.

سيارة تدهس «محمود»

تعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع شهر فبراير الجاري، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة بمصرع شاب في حادث تصادم مروع على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي بنطاق المركز.

السيارة كانت تسير عكس الإتجاه

وقال شعبان عبد الرؤوف الشقيق الأكبر لـ«محمود»، أنّ شقيقه كان يعمل «ديلفري» في إحدى الصيدليات بمدينة الفيوم، وورديته ليلية، وخلال عودته في السابعة صباحاً كان هناك أحد أكمنة الشرطة على طريق القاهرة الفيوم بالقرب من مقابر «جرفس»، ما جعل سائق ميكروباص مخالف يعود سريعاً عكس الإتجاه ليهرب من الكمين، فصدم شقيقه الذي سقط من فوق الدراجة النارية، فيما أخذت السيارة الدراجة أمامها لمسافة 8 أمتار حتى تحطمت بالكامل، وفر قائد السيارة هارباً.

رحل «محمود» وترك طفلاً رضيعاً

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ شقيقه رحل متأثراً بإصابته في الحادث، تاركاً طفلاً رضيعاً يدعى «حمزة» عمره سنة وشهرين، وزوجته التي أصيبت بصدمة، ليواجها مصاعب الحياة بمفردهما دون وجوده بجانبهما.

توثيق الواقعة بالفيديو

وأوضح أنّه عثر على فيديو من إحدى كاميرات المراقبة، يرصد سير السيارة عكس الإتجاه، ولكنها لم تظهر الواقعة جيداً بسبب بُعد المسافة عن موقع الحادث، مُوضحاً أنّ الكثيرين من المارة شاهدوا الحادث، وكتبوا تفاصيله على صفحاتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح أنّه يبحث عن هؤلاء حتى يدلوا في قسم الشرطة والنيابة بما شاهدوه، ليتمكن من أخذ حق شقيقه بالقانون عبر محاسبة السائق على جرائمه سواء في السير عكس الإتجاه، أو التسبب في قتل شقيقه، أو هروبه دون أن يهتم بإنقاذه.

الأسرة تطالب بالقصاص العادل

وطالبت أسرة «محمود»، بالقصاص العادل من السائق الذي دهسه وتسبب في وفاته، وألا تنتهي القضية بحسابه قتل خطأ وهروبه من العقاب، وذلك حتى تشفى صدورهم، وتنطفئ نار قلوبهم، بتحقيق العدالة للشاب الراحل.