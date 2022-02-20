قطار يدهس شابا أثناء عبوره قضبان السكك الحديدية بالغربية

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاة شاب دهسا أسفل عجلات القطار حال عبوره قضبان "طنطا_ المحلة" بمزلقان الشعبية إثر عبور المتوفى مزلقان السكة الحديد بشكل مفاجئ كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الشاب الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة العام .

وتمكن أهالي منطقة الشعبية من نقل الشاب الضحية وجمع اشلاءه بتخصيص سيارة إسعاف حفاظا علي المظهر العام الضحية أمام أعين أفراد أسرته .

تفاصيل حادث وفاة الشاب مأساوي بمحيط موقع الحادث

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من قسم ثان المحلة، بمصرع محمد علاء طنطاوى " 19 سنة" أسفل عجلات قطار، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على أخر تطوراته .

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة أن مباحث السكة الحديد ، أنه خلال عبور الشاب مزلقان السكة الحديد بشكل مفاجئ، صدمه القطار وحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وأفاد شهود عيان أن الشاب الضحية تم مشاهدته حال عبوره قضبان السكك الحديدية وتصادف عبور قطار السكك الحديدية بخط "طنطا _ المحلة " وهو ما تسبب في وفاته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.