تسيير قوافل طبية لـ42 مدرسة لخدمة 20 ألف طالب في قنا

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم، الدكتور محمد شعبان المنسق العام للاستغاثات الطبية بمكتب المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، وهانى عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية لبحث سبل إطلاق مبادرة «لمصر» لتوفير الخدمات الطبية لطلاب المدارس برعاية مديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الاجتماعى، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعى والدكتور محمد عبد الجليل مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير.

تسخير كل الإمكانيات لتنفيذ المبادرة

وأعطى محافظ قنا إشارة البدء لكل الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة بتسخير جميع الإمكانيات للجهات الشريكة لإنجاح المبادرة، لتقديم خدمة طبية مجانية لطلاب المدارس بالقرى المستهدفة، مثمنا ما تقوم به مؤسسة صناع الخير من جهود فى تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية وبالمجان.

كما قدم الداودي شكره للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لحرصه الدائم على إطلاق المبادرات والبرامج الإجتماعية التى تكفل الفئات الأولى بالرعاية الحياة في بيئة صحية واجتماعية مناسبة، مثمنا جهود مؤسسات المجتمع المدنى الداعمة للجهات التنفيذية في تنفيذ برامجها التى تستهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للأسر بالقرى.

42 مدرسة في المبادرة

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة «صناع الخير»، أن المؤسسة بصدد إطلاق مبادرة «لمصر» بهدف توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لطلاب المدارس، حيث سيتم العمل على تنظيم قوافل طبية تجوب 42 مدرسة ابتدائية وإعدادية بقرى مراكز محافظة قنا، لتقديم خدماتها لـ20 ألف طالب، بداية من عودة انتظام الدراسة وذلك بالشراكة مع بنك «CIB» وشركة «CSR EGYPT».

وأضاف الدكتور محمد شعبان أن إطلاق المبادرة يأتى فى إطار تعاون صناع الخير الدائم والمثمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومديرية الصحة بقنا لصالح تنفيذ خدمات طبية شاملة لدعم تقديم خدمات طبية ذات جودة للأهالى فى القرى المستهدفة.