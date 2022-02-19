الآلاف يشيعون جنازة المقدم محمد حسان بالمنصورة بهتاف الشهيد حبيب الله

شيّع الآلاف من المواطنين بمدينة المنصورة، جثمان المقدم محمد حسان بركات، قائد الكتيبة الثانية - بقطاع دعم الشهيد السواح بالمنصورة والذي استشهد إثر إصابته بطلق ناري أودت بحياته، وذلك خلال تبادل إطلاق نار مع العناصر الإجرامية في الأرض الزراعية بقرية ديمشلت مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

مشاركة رسمية واسعة في جنازة المقدم محمد حسان

وشارك في تشييع جنازة المقدم محمد حسان عدد كبير من القيادات الأمنية بمحافظة الدقهلية وبدأت بصلاة الجنازة في مسجد النصر بالمنصورة بمشاركة زملائه وأسرته وأهالي مدينة المنصورة، وطافت الجنازة شوارع المنصورة شارع الجيش وقناة السويس حتى وصل إلى مقابر الأسرة بمنطقة جديلة.

تأثر شديد في جنازة المقدم محمد حسان

وردد المواطنون خلال الجنازة هتافات: «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله» وسيطرت حالة كبيرة من الانهيار والحسرة على أسرة وأقارب الشهيد وزملاء الشهيد خلال مراسم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير، في مقابر العائلة بمنطقة جديلة.

بدأت أحداث واقعة الاستشهاد بورود إشارة إلى مأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام باستشهاد المقدم محمد حسان بركات متأثرًا بإصاباته بطلق ناري نتيجة اشتراكه في أحد المأموريات الأمنية للقبض على العناصر الإجرامية الخطرة بقرية ديمشلت وتم نقل الجثمان إلى المستشفى الدولي.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن المعلومات قد وردت بقيام مجموعة من العناصر الإجرامية «محكوم عليهم بالسجن المؤبد وأحكام أخرى» بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقات المواطنين بالإكراه والسطو المسلح والإتجار بالمواد المخدرة بمحيط بحيرة المنزلة بالدقهلية، وحيازتهم أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامي واتخاذهم من قطعة أرض زراعية بإحدى قرى مركز شرطة دكرنس بالدقهلية كمأوى لهم.

عقب تقنين الإجراءات توجهت قوة من قطاعي «الأمن العام والأمن المركزي» وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية لقطعة الأرض المشار إليها وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع 9 منهم واستشهاد ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي، وعُثر معهم على «9 بنادق آلية – عدد كبير من الطلقات النارية –350 كيلو جرام بانجو – 6 كيلو جرام حشيش – 2 كيلو جرام هيروين – 2 كيلو جرام شابو».