مصرع شخص دهسا تحت عجلات جرار زراعي في كفر الشيخ

لقى شخص مصرعه دهسا أسفل عجلات جرار زراعي بميدان البوسطة بمدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، ونُقل الجثمان لمشرحة مستشفى بيلا المركزي.

جرار يدهس شخصا

وتلقت غرفة عمليات مديرية الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث أدى لمصرع شخص دهسه جرار زراعي بميدان البوسطة ببيلا، وهرعت سيارة الاسعاف لموقع الحادث، ونقلت جثمان المتوفي، لمشرحة مستشفى بيلا المركزي.

وتبين أن المتوفى عمره 50 سنة، ويقيم في بيلا، وتم إيداع الجثمان بمشرحه المستشفى تحت تصرف النيابة.

مصرع سيدة دهسا أسفل قطار

وفي وقت سابق، لقيت سيدة، في العقد الخامس من عمرها، مصرعها على شريط السكة الحديد بمدينة دسوق، في المسافة الواقعة بين كوبري «المدير» ومحطة قطار دسوق، بعدما صدمها قطار.

وتبين أن السيدة المتوفاة كانت مقيمة بمنطقة المستعمرة بمدينة دسوق، وتبلغ من العمر 51 عاما، وجرى تحرير محضر إداري قسم شرطة دسوق، ونُقل جثمان السيدة عن طريق سياراة الإسعاف إلى مشرحة مستشفي دسوق العام وأمرت جهات التحقيق بتوقيع الكشف الطبي عليها ثم تسليم الجثمان لذويها.

وفي سياق آخر، لقي شخص مصرعه دهسا تحت قطار مدينة فوة في المحافظة، وذلك أثناء محاولته اللحاق بالقطار أثناء سيره.

وتقوم المستشفيات المختلفة بتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين في الحوادث، أو حفظ الجثث في المشرحة تحت تحفظ جهات التحقيق، وذلك لحين إصدار قرار بالتشريح وتسليم الجثامين إلى ذويهم.