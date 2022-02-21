القطار الكهربائي يقترب من دخول الخدمة في مارس.. ينقل 500 ألف راكب يوميا

تضع وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، الرتوش النهائية، لافتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يمر بمحطات: السلام، العاصمة الإدرية الجديدة، العاشر من رمضان، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في مناطق المشروع، لمواجهة انتشار متحور أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين.

91 % نسبة تنفيذ الأعمال المدنية

قال اللواء الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين الأولى والثانية لمشروع القطار الكهربائي الخفيف بلغت 91%، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 4 كباري سيارات بنسبة 100%، وهي: الهايكستب، المستقبل 1 و2، الشروق».

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وأضاف «والي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه سيتم توريد 10 قطارات لمشروع القطار الكهربائي الخفيف قريبا، وذلك عقب وصول 12 قطارا الفترة الماضية، بإجمالي تكلفة 227 مليون دولار، موضحا أن القطار الكهربائي سيقدم خدمات مميزة لجميع الركاب، كما أن جميع مناطق المشروع يتم تطهيرها وتعقيمها ضد أوميكرون.

والي: 500 ألف راكب يوميا

ذكر رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن القطار الكهربائي الخفيف LRT، يقل 500 ألف راكب يوميا، كما أن التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي مستمر، وهناك شركة فرنسية عالمية ستديره، مؤكدا أن مسار القطار الكهربائي الخفيف يضم 7 كباري وهي «الإسماعيلية، جنيفا، الروبيكي 1 و2، السويس، العاصمة 1 و2»، منوها إلى أن ورشة القطار الكهربائي متواجدة بمدينة بدر، وتشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا.

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وتابع أنه من الممكن افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف، مارس المقبل، وأن جائحة فيروس كورونا لن ولم تؤثر على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي، مؤكدا أن السرعة التصميمية للقطار الكهربائي تبلغ ‏‏120 كم/ الساعة‎.