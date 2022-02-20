مترو الأنفاق يناشد الطلاب والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من أوميكرون

انتظمت حركة سير القطارات بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة، منذ صباح اليوم، تزامنا مع أول أيام بدء الدراسة في الترم الثاني في المدارس والجامعات، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي متحور أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب والطلاب، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مناشدة الطلاب والركاب بارتداء الكمامات الطبية.

عبدالهادي: حركة القطارات منتظمة ولا يوجد أي معوقات

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنّ حركة القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، لافتا إلى أنّ الشركة جهزت قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية، تزامنا مع بداية الترم الثاني في المدارس والجامعات، لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، موضحا أنّ مكاتب الاشتراكات تعمل يوميا حتى يتثنى للطلاب تجديد الاشتراكات.

عبدالهادي لـ«الطلاب»: التزموا بارتداء الكمامات بسبب أوميكرون

وأكد عبدالهادي لـ«الوطن»، أنّ جميع محطات مترو الأنفاق يتم تعقيمها وتطهيرها كل ساعتين، للحد من انتشار متحور أوميكرون، مطالبا الركاب والطلاب بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه، مشيرا إلى أنّ هناك تعليمات مشددة بعدم السماح لأي راكب بدخول المحطات واستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، وهناك غرامات فورية يتم تطبيقها على المخالفين تصل إلى 50 جنيها.

أوميكرون لن يعيق حركة قطارات مترو الأنفاق

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، أنّ متحور كورونا الجديد أوميكرون لم ولن يعيق حركة القطارات خلال الترم الثاني في المدارس والجامعات، وهناك نحو 20 وحدة إسعافية متنقلة في المحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، وتقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس أوميكرون، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لتلقي العلاج اللازم للتعافي من كورونا.