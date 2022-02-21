إصابة 7 في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالطريق الأوسطي

اصيب 7 أشخاص منذ قليل في حادث تصادم سيارتين بالطريق الأوسطي وجري نقل المصابين الي مستشفي الشيخ زايد لإسعافهم وجار رفع حطام الحادث لتسيير الحركة المرورية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

بداية البلاغ

تلقت غرقة عمليات المرور بالجيزة اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطى ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن ورجال الحماية المدنية والمرور الي موقع الحادث وتبين من خلال المعاينة حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل.

أسماء المصابين ونوعية الإصابات

وأسفر التصادم عن انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر عن إصابة 7 من الركاب الميكروباص هم إبراهيم 37 سنه، اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وأحمد 35 سنه، اشتباة كسر في العمود الفقري وجرح بالرأس، وأحمد 25 سنة ومصاب باشتباه كسر بالكتف الايسر وكدمات شديده بالصدر وجروح متفرقة بالوجه، ومحمد 27 سنة ومصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن، و مصطفي 31 سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسد، ومحمد، 27 سنة ومصاب بـجروح قطعية بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، و محمد 40 سنه ومصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد للعلاج.

وقام رجال المرور برفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.