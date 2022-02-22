حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 22-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن رجل الميزان أنه يمل طوال الوقت، لذلك يتنقل باستمرار بين الوظائف المختلفة، ورغم أنه لا يستمر لفترات طويلة إلا أنه غالبًا يترك أثرا جيدا، وعلاقات اجتماعية وصداقة قوية مع المتواجدين.

صفات برج الميزان

تتميز امرأة برج الميزان بأنها شخصية رومانسية، حالمة، ومع ذلك تجد صعوبة في التخلي عن حريتها وحياتها الشخصية من أجل تكوين عائلة، لكن ما إن تتخذ هذه الخطوة حتى تكون من أشد المخلصين للطرف الآخر.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الميزان، يتنافر القمر مع أورانوس في منزلي المال، وعليك أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في أعمالك ونفقاتك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي، لديك مبادئ تريد فرضها على من حولك، فقط ينصحك الفلك بأن تكون لبقا.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان: الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر، الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر، الملحن حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر، الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر، الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر، الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.