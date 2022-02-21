شركات السياحة: انتهينا من حجز فنادق إقامة المعتمرين.. وأولى الرحلات قريبا

قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن أولى رحلات العمرة لهذا الموسم، ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن العديد من من شركات السياحة المنظمة للرحلات، أنهت كل الإجراءات اللازمة لبدء الرحلات، من حجز فنادق إقامة معتمريها، بكل من مكة وجدة والمدينة، فضلا عن حجز تذاكر السفر، وتحديد مواعيد الذهاب والعودة، كما حجزت خدمات النقل الداخلي بالسعودية، ووضعت كل التفاصيل على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، وجرى الانتهاء من مراجعة برامجها استعدادا لبدء الرحلات.

الانتهاء من تسويق برامج عمرة رجب

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن غالبية شركات السياحة نجحت في تسويق برامج عمرة رجب، خاصة أن حصة كل شركة من تأشيرات العمرة خلال شهر رجب، بلغت 15 تأشيرة فقط، مشيرا إلى أن قلة أعداد تأشيرات العمرة، كانت أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار رحلات العمرة هذا العام، التي شهدت زيادة قدرت بأكثر من 100% عن سعر آخر رحلات عمرة نظمتها الشركات المصرية فبراير 2020، قبل جائحة كورونا.

الحجر الصحى للمعتمرين 4 ليال فور الوصول للسعودية

أوضح الغمري، أن شركات السياحة المنظمة للعمرة، هي التي تعاقدت بشكل مباشر مع الفنادق التي سيقيم بها المعتمرين المصريين بالمملكة العربية السعودية، سواء في مكة أو المدينة أو جدة، في حال كان اتجاة الرحلة من القاهرة إلى جدة، وهو ما يوجب أن يكون الفندق الذي يقضي فيه المعتمرون فترة الحجر الصحى بمدينة جدة، مؤكدا أن فترة الحجر الصحي المؤسسي، 4 ليال.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إلى أن أعداد كبيرة من شركات السياحة المنظمة للعمرة لهذا العام، اختارت عدم تنظيم البرامج الاقتصادية، وذلك للعديد من الأسباب، لعل أهمها ارتفاع أسعار البرامج، وعدم وجود فنادق كثيرة مفتوحة حاليا بالمملكة العربية السعودية، فئة نجمة ونجمتين و3 نجوم، فضلا عن أن الفنادق المتاحة للبرنامج الاقتصادي، بعيدة جدا عن الحرمين سواء الحرم المكي بمكة المكرمة، أو الحرم النبوي بالمدينة المنورة، موضحا أن غالبية الشركات ستنظم برامج فئة 4 و5 نجوم.

يشار إلى أن شركات السياحة المصرية، رفضت أن تحجز الفنادق الخاصة بإقامة المعتمرين من على البوابة المصرية للعمرة، وفضلت أن تحجزها مباشرة من الفنادق، وفقا لما هو معتاد.