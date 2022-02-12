تعرف على أسعار عمرة رجب 2022 بعد إعلان موعد انطلاق أولى الرحلات

عمرة رجب 2022 من أكثر الكلمات التي تزداد عليها عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة، فالكثيرين يشتاقون لزيارة الأراضي المقدسة، بعد توقف دام لمدة عامين، بسبب جائحة كورونا، لكن عاد الأمل من جديد بعد إعلان المملكة العربية السعودية، في نهاية العام الماضي، اشتراطات عودة المصريين لأداء العمرة، لذلك يحاول البعض معرفة تكلفة رحلات العمرة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإعلان عن بدء رحلات العمرة الأسبوع المقبل.

وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية، أسعار رحلات عمرة رجب 2022 سواء الطيران، أو النقل البحري، في السطور التالية.

أسعار رحلات عمرة رجب 2022 للطيران

وبحسب بيان شركة مصر للطيران، أعلنت خلاله عن أسعار تذاكر طيران عمرة رجب 2022، شاملة الضرائب، جاءت كالتالي:

- سعر تذكرة عمرة رجب 2022 ذهاب وعودة 5200 جنيه، خط سير من القاهرة لجدة.

- تذكرة عمرة رجب، 5500 جنيه، بخط سير القاهرة وجدة، والعودة من المدينة المنورة القاهرة.

- تذكرة عمرة رجب 2022، 7300 جنيه، خط سير القاهرة إلى المدينة المنورة، والعودة جدة إلى القاهرة.

أسعار رحلات عمرة 2022

وبحسب المعلن من شعبة السياحة بالغرف التجارية، فإن أسعار رحلات العمرة، للبرنامج الاقتصادي ومدته 14 يوما، تبدأ من 35 ألف جنيه، بينما تزيد قيمة العمرة بـ5 آلاف جنيه لغير الحاصلين على اللقاحات المعتمدة في السعودية أو غير المحصنين، وهي تكلفة الحجر الصحي بالمملكة.

بينما برامج عمرة رجب 2022 فئة 4 نجوم، تبدأ من 44 ألف جنيه، والـ5 نجوم تصل حتى 70 ألف جنيه، ويجري تحديد السعر بناءً على الخدمات والإقامة وتحاليل الـPCR وغيرها.

اشتراطات أداء العمرة للمصريين

ووضعت وزارة السياحة المصرية بعض الاشتراطات قبل وبعد سفر المعتمرين لأراضي المملكة وهي كالتالي:

- الحصول على الجرعة التعزيزية الثالثة لمن مر على حصولهم على لقاح كورونا 6 أشهر.

- أن يكون المعتمر حاصلا على شهادة معتمدة تفيد خلوه من الأمراض المزمنة، مثل السكر، الضغط، القلب.

- إجراء مسحة «بي سي آر» قبل السفر بحد أقصى 72 ساعة من أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة.

- الحصول على ختم «كيو آر» من وزارة الصحة السعودية، من خلال إرسال شهادة التطعيم «أون لاين» على موقع وزارة الصحة.

- توقيع المعتمر على إقرار يفيد باطلاعه على كل الاشتراطات الصحية من مصر والمملكة.

وعند الانتهاء من مناسك العمرة، يجب اتباع بعض الشروط وهي:

- إجراء مسحة «بي سي آر» قبل العودة بـ72 ساعة كحد أقصى، في أحد المراكز المعتمدة بالمملكة.

- إجراء المعتمر اختبار ID Now COVID -19 Test عند الوصول إلى المنافذ المصرية.

- خضوع المعتمر للعزل في منزله لمدة 14 يوما بعد العودة.