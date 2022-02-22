إزالة 136 حالة تعدي ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ19 بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات، ومنع أي تعدي جديد نهائيا والإزالة الفورية في المهد، مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

إزالة 136 حالة تعدي

شهدت مدن ومراكز البحيرة، اليوم الثلاثاء، عددا من الحملات لـ إزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19، أسفرت عن إزالة 136 حالة تعدي في 11 مركزا، على مساحة 26 ألفا و762 مترا مربعا.

اقرأ أيضا قرارات رادعة من الحكومة لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية: أبرزها الحرمان من الدعم

وجاءت حالات الإزالة على النحو التالي: تنفيذ 32 قرار (صرف، ري، زراعة) على مساحة 6 آلاف و933 مترا مربعا بكفر الدوار، إزالة 25 حالة تعدي على مساحة 5 آلاف و880 مترا مربعا بقرى الخرجيين وكفر داوود والحمراء في وادي النطرون، إزالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 3 آلاف و630 مترا مربعا بقرى مركز ومدينة الدلنجات.

كما تم تنفيذ 6 قرارات إزالة تعدي على أملاك الدولة والصرف بمساحة 924 مترا مربعا عبارة عن معديات ومواسير ومباني من الطوب الأبيض، تنفيذ 9 حالات إزالة في المهد على مساحة 2676 مترا مربعا عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وأسوار طولية وعرضية وشدة خشبية بنطاق الوحدات المحلية لقرى زاوية صقر وكوم الفرج والناصر بأبو المطامير، كما تم مصادرة معدات ومواد بناء بالمدينة.

اقرأ أيضا «الزراعة»: التعدي على الأراضي خط أحمر.. وإحالة المقصرين للتحقيق

أيضا، تم إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 1316 مترا مربعا عبارة عن مباني ومنزل ومحجر بجمعية الغيتة وقبلي وقرى زاوية سالم وزاوية صقر، إزالة 5 قرارات حماية النيل على مساحة 1792 مترا مربعا بإدفينا في رشيد، تنفيذ 18 قرار إزالة ولاية الري والزراعة على مساحة 1078 مترا مربعا عبارة عن مباني بالطوب البلوك وقواعد خرسانية بالمحمودية.