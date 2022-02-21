حصيلة حوادث الطرق في 48 ساعة.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين

شهدت الـ24 ساعة الماضية، عدداً من حوادث الطرق في محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والتي كان أبرزها 3 حوادث قاسية راح ضحيتها 5 أشخاص وأُصيب 15 آخرين، وفق ما سجلته محاضر الشرطة وسجلات الاستقبال في المستشفيات.

مصرع 4 أشخاص في حادث بالمنوفية

أسفر حادث سير وقع بالطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية عن مصرع 4 أشخاص نتيجة اصطدام سيارة ملاكي مع سيارة نقل ثقيل تابعة لشركة بترول، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث فور تلقيها بلاغاً من غرفة النجدة بمحافظة المنوفية مصحوبة بسيارات الإسعاف، ونُقلت الجثامين إلى المستشفى وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة.

تفاصيل الحادث

كشفت تحريات المباحث بمحافظة المنوفية، عن أنّ الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بسيارة نقل ثقيل تابعة لشركة مواد بترولية، إذ حاول الأخير النزول بالسيارة في نزلة «تلوانة» من على الطريق الإقليمي، ما تسبب في الحادث المروع، موضحين أن جميع الجثامين من السيارة الملاكي مسجلة في محافظة الدقهلية.

مصرع شاب وإصابة 4 أشخاص في حادث مروع بدهشور

ولقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث سير مروع على طريق وصلة دهشور، وتبين من معاينات جهات التحقيق لمكان الحادث، أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ملاكي، كان يقود بسرعة كبيرة اصطدم بالسيارة التي أمامه ما تسبب في وفاة قائد إحدى هذه السيارات وإحداث تلفيات في السيارات التي اصطدم بها وإصابة 4 أشخاص إصابات بالغه نقلوا على أثرها للمستشفى.

ونقل جثمان المتوفى للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبعد التأكد من وفاته صرحت النيابة بدفنه، كما كلفت المباحث بسرعة إعداد تحرياتها حول الحادث، وتحفظت على السائق المتسبب في الواقعة.

وانتُدبت عناصر الطب الشرعي لإجراء التحاليل الطبية على السائق لمعرفة ما إذا كان في إذا كان تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه.

حادث مروع على طريق أوتوستراد المعادي

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة عن إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أعلى طريق الأوتوستراد المتجه إلى المعادي بنطاق منطقة شق الثعبان.

وانتقلت أجهزة الأمن على الفور إلى مكان الحادث بعد أن تلقت بلاغاً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي أسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات خطيرة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى زايد، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة.