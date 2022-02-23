تجديد حبس شقيقين متهمين بقتل شاب وتقطيعه: «انتقمنا لشرفنا»

قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهمين بـ قتل الشاب «عرفة م»، 30 سنة، فران، بحجة إقامة علاقة غير شرعية مع والدتهما، 15 يوما، إذ قطع المتهمان جثمان الشاب وتخلصا منه في أماكن متفرقة بمنشأة ناصر.

«الانتقام للشرف» الدافع وراء الجريمة

بحسب التحريات، فإن المتهمين شقيقان ارتكبا جريمة القتل بدافع الانتقام لشرفهما عندما عادا إلى المنزل في وقت غير متوقع لعودتهما، ووجدا الشاب في علاقة غير شرعية مع والدتهما فتعديا عليه بالضرب وأسلحة بيضاء، حتى تمكنا منه وقتلاه وقطعا جثمانه، بدافع يغلب عليه الاقتصاص، ولطمس معالم الجريمة ألقيا أطرافه في أماكن متفرقة.

وكشفت التحريات، التي قام بها رجال المباحث، أن المجني عليه يعمل فران في مخبز بمنشأة ناصر، ومن مواليد محافظة أسيوط ومقيم بالقاهرة، وتبين وجود علاقة كانت تجمعه ووالدة المتهمين منذ عدة أشهر، بدأت بترددها عليه في مكان عمله لشراء الخبز يوميا، وقرر الطرفان حضور المجني عليه إلى مسكن السيدة لممارسة علاقة محرمة، ومع عودة نجلي السيدة غير المتوقعة وجدا أمهما في وضع مخل تمارس علاقة غير شرعية مع هذا الشاب، فاستشاطا غضبا وقررا الانتقام منه بقتله وتقطيع جثمانه والتمثيل به، أملا في تبريد نارهما.

وتمكنت فرق البحث من حل تفاصيل هذا اللغز، بعد تلقي بلاغ بوجود أطراف آدمية لجثمان شاب ملقاة في القمامة، وأمكن التعرف عليه من خلال العثور على رأسه مقطوعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض على الجناة، وبمواجهتهما اعترفا بما تقرر سلفا، وأنهما قتلاه ومثلا بجسده أخذا بالثأر، وتم تحويل الواقعة للنيابة العامة التي تتابع سير التحقيقات.