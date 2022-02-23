معرض الدقي المخفض للكتاب.. 73 دار نشر وأسعار تبدأ من 5 جنيهات

في محاولة لإرضاء عشاق القراءة، ومحبي اقتناء الكتب خصوصا ممن لم تمكنهم الظروف من الذهاب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، ينطلق معرض كتاب الدقي المخفض، من تنظيم مكتبة «ميكروفون» غدا، والذي يستمر حتى 7 مارس، إذ يوفر نحو مليون كتاب متنوعة ما بين إصدارات حديثة، وكتب لكبار الروائيين.

مليون كتاب متوفر في معرض كتاب الدقي المخفض

وفي هذا الصدد، قالت نورا نبيل، من إدارة «ميكروفون»، إن المكتبة تحاول ابتكار وسائل لنشر الثقافة والأدب قريبة من فكر الشباب، فتنظم كل فترة معرض للكتب سواء كانت مخصصة للكبار أو الصغار، وكانت البداية في منطقة الدقي، ثم بدأ الانتشار في أماكن أخرى مثل مدينة نصر ومحافظة الإسكندرية، وقد كان هناك معرض بالفعل فى مدينة نصر، وحضره كتاب وروائيين كبار.

73 دار نشر تشارك في المعرض

وأضافت أنه يشارك فى المعرض نحو 73 دور نشر، تقدم تخفيضات متنوعة تبدأ من 20%، وتصل فى بعض الأحيان إلى 70%، موضحة: «التخفيضات مقسمة على حسب حداثة الإصدار، فمثلا كتب وروايات كبار الأدباء المصريين، والتى فات زمن طويل على إصدارها يصل إلى عقدين من الزمن على سبيل المثال يكون نسبة التخفيض عليها أكبر من الأعمال الأخرى الحديثة التي تكون نسبة التخفيض عليها أقل».

أقسام المعرض

ولا يقتصر المعرض بحسب «نورا» على بيع الكتب بل يتضمن الكثير من الأقسام التي تركز على توفير نشاط ترفيهى للزوار، فهناك قسم لبيع المشغولات اليدوية، وألعاب الأطفال، وآخر لتبادل الكتب إلى جانب الركن الثابت دوما وهو ركن بيع أدوات الخط العربي: «المعرض يحاول جذب كافة الشرائح فعلي سبيل المثال إلى جانب الإصدارات الحديثة، هناك قسم الكتب المستعملة، والتي قد تباع بسعر لا يتجاوز 5 جنيهات، والهدف أن تكون الثقافة في متناول الجميع فعلا لا قولا فقط».

ولم يكن الاهتمام بنشر الثقافة بين الشباب هي أولوية منظمي المعرض، بل أيضا الحفاظ على صحتهم، من خلال التشديد على الزوار الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي نوهت بها وزارة الصحة في سبيل تجنب انتشار فيروس كورونا أو متحوراته، مضيفة: «نحرص على إقامة المعرض في مكان مفتوح خصوصا، أنه يتضمن فعاليات ثقافية قد يحضرها عدد كبير من الزوار».