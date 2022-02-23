«التعليم» تحذر التلاميذ من تبادل الأدوات المدرسية وزجاجات المياه

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية في المدارس، من تبادل الأدوات المدرسية وزجاجات المياه، مع الالتزام بارتداء الكمامات داخل الفصول والمدرسة، للحد من انتشار متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، منوهة بأن نسبة الحضور في المدارس بلغت 98% خلال الأسبوع الأول من بداية الدراسة في «الترم الثاني».

التعليم: لم نرصد أي حالات إصابة بـ«أوميكرون» بين التلاميذ في المدارس

وكشف مصدر مسؤول في غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، عن أن العملية التعليمية في بداية الترم الثاني في المدارس، تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة متصلة بـ27 غرفة عمليات فرعية بجميع محافظات مصر، لمتابعة سير الدراسة، قائلا: لم نرصد أي حالات إصابة بمتحور أوميكرون بين التلاميذ والمعلمين والإداريين في المدارس.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة حذرت جميع المديريات التعليمية بضرورة التشديد على التلاميذ داخل المدارس، بمنع تبادل الأدوات المدرسية وزجاجات المياه، للحد من انتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون، مشيرا إلى أن جميع المدارس تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى أوميكرون.

ارتداء الكمامات داخل المدارس إلزامي

وأوضح المصدر أن وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، حظرت تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، تزامنا مع بداية الترم الثاني في المدارس، لمنع الزحام أمام بوابات المدارس، وللحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن ارتداء الكمامات داخل المدارس إلزامي على التلاميذ، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه.