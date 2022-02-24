الأرصاد: أمطار على المحافظات الساحلية تمتد للقاهرة ومدن القناة اليوم

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع تقدم ساعات النهار، ستزيد فرص سقوط الأمطار، بسبب تأثير المنخفض الجوي الذى تتعرض له البلاد منذ مساء أمس الأربعاء، والقادم من جنوب أوربا.

الأمطار مستمرة على السواحل وتصل للقاهرة

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ الأمطار ستكون مستمرة بشكل متقطع اليوم على السواحل الشمالية، وشمال وجنوب محافظات الوجه البحري، وتصل إلى القاهرة ومناطق متفرقة من الدلتا في منتصف اليوم، لافتة إلى أن المحافظات المطلة على البحر المتوسط هي الأكثر تأثرا بموجة الأمطار حتى الأن، وهى متفاوتة الشدة، وتختلف من محافظة لأخري، وتمتد إلى مناطق من مدن القناة و خليج السويس وسيناء، ومحافظات شمال الصعيد .

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأضافت «غانم»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ نشاط الرياح الجنوبية الغربية مازال مستمر، وهي مثيرة للرمال والأتربة على كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يزيد من معدلات تدني الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والمفتوحة، والقريبة من الطرق الصحراوية، كما يزيد نشاط الرياح من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة 3 درجات مقارنة بالأمس، وتسجل القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة، على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 17- 11

وادي النطرون 18- 10

طنطا 19- 12

شبين الكوم 20 - 11

دمنهور 19- 12

بلطيم 18- 13

مطروح 16- 11

السلوم 16- 10

سيوة 18- 10

بورسعيد 19- 13

دمياط 20- 10

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 21- 10

السويس 20- 11

العريش 19- 10

رفح 18- 09

رأس سدر 21- 12

نخل 18-05

نويبع 22-17

طابا 17- 16

كاترين 16- 07

الطور 19-13

شرم الشيخ 26-15

الغردقة 25- 14

مرسى علم 26- 12

الفيوم 20- 09

بني سويف 20-08

المنيا 20-08

أسيوط 21- 09

سوهاج 22 -07

قنا 22- 09

الأقصر 23- 10

أسوان 24- 13

إدفو 23-12

أبو سمبل 23-11

الوادي الجديد 25- 06

شلاتين 23- 12

أبو رماد 22- 12

حلايب 24- 13

رأس حدربة 23- 14