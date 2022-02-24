قبل غنائهما سويا لأول مرة.. تعرف على أبرز تعاونات «حماقي وتوما»

تصدر اسم الموزع الموسيقي توما، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن الفنان محمد حماقي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عن وجود تعاون بينهما على شكل «ديو»، في أغنيته الجديدة باسم «عجبي»، التي سيتم طرحها، اليوم الخميس، ويخوض توما من خلالها أولى تجاربه الغنائية لأول مرة.

وقبل هذا «الديو الغنائي»، قدم الفنان محمد حماقي، العديد من الأغاني الناجحة التي حققت ملايين المشاهدات والتي كانت من توزيع توما، وتستعرضها «الوطن»، في السطور التالية:

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«يا ستار»

قدم «حماقي»، أغنيته «يا ستار»، في عام 2019، وكانت من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، واستطاعت أن تحصل على أكثر من 219 مليون مشاهدة حتى الآن.

«بعدنا ليه»

كانت أغنية «بعدنا ليه»، التي تخطت حاجز 43 مليون مشاهدة، من كلمات عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع ومكساج توما.

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«ياللي زعلان مني»

أما عن أغنية «ياللي زعلان مني»، التي نالت شهرة واسعة منذ بداية طرحها على «يوتيوب»، فكانت من كلمات وألحان محمد رحيم، وتوزيع ومكساج توما.

«نفسي أبقى جنبه»

كما حصل الكليب الشهير «نفسي أبقى جنبه»، على أكثر من 42 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، وكانت الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما.

«مايني»

أيضا، تعاون «حماقي وتوما»، في أغنيته «مايني»، التي حصلت على 13 مليون مشاهدة، وكانت من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى.

«ناويها»

كذلك قدم «حماقي» أغنيته الشهيرة «ناويها»، بالتعاون مع توما، والتي حققت صدى كبير وشهرة واسعة في بداية طرحها على «يوتيوب»، إذ حصدت على أكثر من 13 مليون مشاهدة، وكانت من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى.