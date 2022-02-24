ضحايا الطرق بالقاهرة والجيزة.. مصرع 2 وإصابة 17 شخصًا خلال 48 ساعة

لقي عامل ورضيعة مصرعهما وأصيب 17 آخرين، جراء حوداث سير خلال الـ48 ساعة الماضية، بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بحسب محاضر الشرطة وسجلات الاستقبال في المستشفيات.

مصرع رضيعة وإصابة 5 أشخاص

في الحادث الأول، لقيت رضيعة مصرعها وأصيب 5 أشخاص؛ إثر حادث وقع بطريق 21 بمنطقة الصف جنوبي الجيزة؛ جراء اصطدام سيارة نقل بميكروباص.

وتلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث على طريق الصف أمام قرية الحي بجنوب الجيزة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث؛ مدعومة بسيارتي إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزي.

وكشفت المعاينة عن وفاة رضيعة تبلغ من العمر عامين، وإصابة 4 سيدات ورجل، كما دفعت وحدات المرور بسيارات رفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية، كما حررت محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

إصابة 8 أشخاص جراء انقلاب ميكروباص

وفي حادث آخر، أصيب 8 أشخاص جراء انقلاب سيارة ميكروباص، أمس الأربعاء، بالطريق الإقليمي المتجه إلى التجمع في القاهرة الجديدة.

وتقلت غرفة عمليات المرور بلاغاً من غرفة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث على الفور، مصحوبة بسيارات الإسعاف.

وتبين من معاينة المباحث وجود 8 مصابين، وعدم تسجيل حالات وفاة.

وكشفت المعيانة أيضاً أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة خلال السير بسرعة كبيرة مما أفقد قائدها السيطرة على السيارة.

جرى تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أرسلت مندوبين لسماع أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم الصحية عن تفاصيل وملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان وقوع الحادث؛ تمهيداً لتفريغها وتتابع النيابة سير التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة 3 آخرون بطريق الواحات

وفي حادث ثالث، أسفر حادث تصادم سيارة سوزوكي وأخرى نقل بطريق الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة أمس الأربعاء، عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرون.

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، مدعومة بسيارات الإسعاف لنقل وإسعاف المصابين.

وكشفت المعاينة عن أسماء الضحايا وحالتهم، وتبين وفاة «أحمد.ه» 47 سنة، مقيم بحلوان، وإصابة «عبدالله.ص» 24 سنة بكسر في الذراع اليمنى والفخذ الأيمن وجرح قطعي بالوجه، وإصابة «حجازي.ع» 45 سنة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، و«تامر.ف» 38 سنة.

وصرحت النيابة العامة بدفن المتوفى بعد عرضه على عناصر الطب الشرعي لإعداد تقرير بحالته، وتجري النيابة العامة متابعة حالات المصابين واستكمال التحقيقات في الواقعة.

قائد سيارة يصدم طفلاً ويفر هارباً

وفي الحادث الأخير، صدم قائد سيارة طفلاً وفرّ هاربًا، في منطقة حلوان، وذلك قبل أن تنتشر صور السيارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثمّ تمكنت أجهزة الأمن بمدرية أمن القاهرة من تحديد السيارة.

وبمواجهة قائد السيارة، اعترف بارتكابه الواقعة، دون قصد وهروب خشية تعدى الأهالى عليه، كما جرى تحديد هوية الطفل، وتبين إصابته بكسور متفرقه بالجسم، ولم تتخذ أسرته أي إجراءات قانونية حيال الحادث.