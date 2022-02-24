تحرير 228 قضية مخدرات وتنفيذ 87066 حكما قضائيا في 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 196 قطعة سلاح نارى بحوزة 148 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(15) بندقية آلية.

(20) بندقية خرطوش.

(16) طبنجة .

(145) فرد محلى.

(200) طلقة مختلفة الأعيرة.

(35) خزينة متنوعة.

(184) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (87066) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(357) حكم جناية.

(26074) حكم حبس جزئى.

(4425) حكم حبس مستأنف.

(44304) حكم غرامة.

(11906) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضم (7) متهمين ، إرتكبوا (15) حادث متنوع .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (228) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (245) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (26٫605 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (15٫670 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4٫153 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1٫885 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (4,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,308 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (800 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (35 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 293 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (33 جرام).

عدد (1720) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (28) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (19) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (251) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24155) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (12) منهم.

حملة أمنية بكفر الشيخ .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية الآتى:-

ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم ) حال تواجده بمسكنه ، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (111) حكم حبس (1 جنائى – 108 جزئى – 2 مستأنف) فى قضايا (تبديد – ضرب – خيانة أمانة – ترويج عملة ) بإجمالى مدد حبس بلغت (60) سنة وكفالات 35 ألف جنيه .

ضبط (سائق ، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم ) حال تواجده بمسكنه ، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (81) حكم حبس (37 جزئى – 44 مستأنف) فى قضايا (تبديد) بإجمالى مدد حبس بلغت (43) سنة وكفالات 14 ألف جنيه .

ضبط (مزارع ، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم ) حال تواجده بمسكنه ، لكونه مطوب التنفيذ عليه فى عدد (70) حكم حبس (63 جزئى – 7 مستأنف) فى قضايا (تبديد) بإجمالى مدد حبس بلغت (19) سنة وكفالات 10 ألف جنيه .

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض.

ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (22) متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية").

ضبط (3) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

تنفيذ (7630) حكم قضائى متنوع.

ضبط 7598 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية ..

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (7598) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7547) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (51) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (657) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.ضبط (151) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (857) أرجيلة.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (232) حكم قضائى متنوع.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (33) قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1533) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (9) قضايا.

ضبط 22881 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (22881) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية: (3847) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. (109) مخالفة السير بدون تراخيص. (45) مخالفة شروط التراخيص.(27) مخالفة موقف عشوائى.

إنهاء الخصومات الثأرية وإتمام الصلح بين العائلات

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية .. فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة أول الفيوم .. وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات ، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين.. وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر .

وقد تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلً منهما بعدم التعرض للآخر.