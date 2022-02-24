الناتو يعلن تفعيل خطته الدفاعية: «100 طيار و120 سفينة جاهزة للحماية»

قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن التدخل الروسي في أوكرانيا، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعملية اعتداء ضد دولة مستقلة ومسالمة وذات سيادة وتهديد خطير لأمن أوروبا والأطلسي، مشددًا على أن مهمة الحلف هي حماية كل أعضائه.

وأضاف «ستولتنبرغ» خلال مؤتمر صحفي: «نطالب روسيا بالوقف الفوري لأعمالها العسكرية وسحب قواتها من أوكرانيا واختيار الدبلوماسية، ونؤيد بالكامل نزاهة أوكرانيا واستقلال أراضيها وحقها بالدفاع عنها».

الناتو: روسيا تستخدم القوة لإعادة كتابة التاريخ

وأكد، أن روسيا تستخدم القوة لإعادة كتابة التاريخ وتحرم أوكرانيا من مسارها الحر، مضيفًا «مهمتنا الأساسية حماية كل حلفائنا، ولا يجب أن يكون هناك أي مجال للحسابات الخاطئة وسوء الفهم، واليوم مجلس شمال الأطلسي قرر أن يفعل خطتنا الدفاعلية وهذه خطوة استباقية للتعامل مع الأزمة، وسوف يمكننا من نشر قدراتنا وقواتنا».

الناتو: نشر حلفاؤنا الآلاف من الجنود على الخطوط الشرقية

وتابع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»: «استجابة لحشد روسيا، استجمعنا قواتنا الدفاعية على البر والبحر والجو، وخلال الأسابيع الماضية نشر حلفاؤنا الآلاف من الجنود على الخطوط الشرقية في التحالف، والمزيد منهم في وضع الاستعداد، ولدينا أكثر من 100 طيار على أهبة الاستعداد لحماية أجوائنا وأكثر من 120 سفينة وباخرة في البحر من أعالي الشمالي حتى المتوسط».