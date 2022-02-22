مصرع طالب جامعي وإصابة اثنين في حادثي سير بالمنصورة

لقي طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعدما ‏صدمته سيارة مجهولة في أثناء عبوره طريق «طلخا - المنصورة»، فيما أصيب طالبان آخران عقب انقلاب ‏سيارة ملاكي كانوا يستقلونها في أثناء محاولتهم تفادي الاصطدام بالحادث الأول، ونقلتهم سيارات ‏الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ في المنصورة لتلقي العلاج.

مصرع طالب في حادث عبور طريق

تلقى مأمور مركز شرطة طلخا، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بشخص ‏على طريق «طلخا – المنصورة»، ووجود متوفي ومصابين اثنين، عقب انقلاب سيارة أخرى عندما ‏حاولت تفادي الاصطدام بالحادث الأول.‏‎

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‎وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين ‏مصرع «زياد أحمد مسعد»، 21 سنة، طالب بأحد معاهد الهندسة الخاصة، مقيم بمدينة طنطا محافظة ‏الغربية، كما تبين إصابة قائد السيارة الثانية «عمرو عبد الهادي يحيى أبو زيد»، 18 سنة، طالب، مقيم ‏بقرية «ديسط» مركز طلخا، بكدمات وكسور متفرقة، وإصابة «نانسي أحمد طلعت»، 18 سنة، طالبة، ‏مقيمة بمنطقة حي الجامعة بمدينة المنصورة، بكدمات وكسور متفرقة، ‏وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لتلقي العلاج اللازم.

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‏وأكد أحد شهود العيان، أنه في أثناء عبور الطالب للطريق صدمته سيارة مسرعة، ‏وفي أثناء مرور السيارة الثانية حاولت تفادي الحادث فانقلبت على جانب الطريق.‏

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.‏