مصرع طالب جامعي وإصابة اثنين في حادثي سير بالمنصورة
كتب:
صالح رمضان
02:28 م | الثلاثاء 22 فبراير 2022
حادث انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
لقي طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعدما صدمته سيارة مجهولة في أثناء عبوره طريق «طلخا - المنصورة»، فيما أصيب طالبان آخران عقب انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها في أثناء محاولتهم تفادي الاصطدام بالحادث الأول، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ في المنصورة لتلقي العلاج.
مصرع طالب في حادث عبور طريق
تلقى مأمور مركز شرطة طلخا، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بشخص على طريق «طلخا – المنصورة»، ووجود متوفي ومصابين اثنين، عقب انقلاب سيارة أخرى عندما حاولت تفادي الاصطدام بالحادث الأول.
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وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع «زياد أحمد مسعد»، 21 سنة، طالب بأحد معاهد الهندسة الخاصة، مقيم بمدينة طنطا محافظة الغربية، كما تبين إصابة قائد السيارة الثانية «عمرو عبد الهادي يحيى أبو زيد»، 18 سنة، طالب، مقيم بقرية «ديسط» مركز طلخا، بكدمات وكسور متفرقة، وإصابة «نانسي أحمد طلعت»، 18 سنة، طالبة، مقيمة بمنطقة حي الجامعة بمدينة المنصورة، بكدمات وكسور متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لتلقي العلاج اللازم.
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وأكد أحد شهود العيان، أنه في أثناء عبور الطالب للطريق صدمته سيارة مسرعة، وفي أثناء مرور السيارة الثانية حاولت تفادي الحادث فانقلبت على جانب الطريق.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.