بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم مركبتي «توك توك» ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، بإصابات متنوعة، ما بين كدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر حادث تصادم مركبتي «توك توك»، بالقرب من مقابر قرية الدير قرب طريق «إهناسيا - ننا»، ونُقل المصابون الأربعة إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

تصادم بطريق «إهناسيا - ننا»

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتي «توك توك» قرب مقابر قرية الدير في طريق «إهناسيا - ننا»، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، هم أحمد وليد معوض، 16 سنة، مقيم في قرية ننا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد أحمد خميس، 21 سنة، ومقيم في قرية ننا، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات، ورجب حفني عيد، 39 سنة، عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عامر محمد، 19 سنة، مقيم في قرية ننا، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونُقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.