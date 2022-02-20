بريد الوطن .. شقة ضمن الحالات الأوْلى بالرعاية يا وزير الإسكان

أنا سيدة متزوجة وأعول طفلين، وأعيش فى ظروف قاسية جداً، خاصة بعد إصابة زوجى فى حادث، وإجرائه عملية جراحية انتهت بأن أصبح شبه عاجز، ولأن زوجى لم يكن يعمل عملاً ثابتاً، إذ كان أرزقياً يعمل ليكسب قوتنا يوماً بيوم، فقد أصبحنا بلا مصدر دخل، ولم يقتصر الأمر على ذلك، وإنما تجاوزه لتعرّضنا للمشكلات من أشقاء زوجى الذين يرغبون فى طردنا من المسكن الذى نعيش فيه، ولا أعرف إلى أين سنذهب لو أنهم نجحوا فى ذلك، وكل ما أرجوه أن أحصل على وحدة سكنية تسترنى وأسرتى، وتكفينا شر المشكلات، أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، التكرّم بمنحنا وحدة سكنية ضمن الوحدات المخصّصة للحالات الحرجة والأوْلى بالرعاية.

فاتن فريد سيد - مصر القديمة - القاهرة

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