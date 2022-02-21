بريد الوطن .. ربما

ربما ليس هكذا استعلائى

وعظيم هذا الوقوف النائى

غربة القلب دوحة ومعان

وارتجال القتيل فى البيداء

الحظوظ التى ألفت رضاها

عبث المستحيل والظلماء

المحيطون صادروا كلماتى

واستحبوا العمى على استبقائى

فجمعت الفؤاد تحت لواها

ودخلت المنى وحيد الرجاء

ربما لم أكن ولم يك درب

كانت الشمس تحت جنح سمائى

شجر الخوف شاهق لا يرانى

أهل ذاك الخروج والعلياء

قلم والكتاب والنفس تترى

ربما لم أكن من الأسماء

ربما ربما ويغلب ظنى

الهدى عازب عن الإهداء

ربما قلتها ولم يك قصدى

فتعدت على المدى المترائى

هكذا والمقدور يطوى حياة

ويمدّ الحياة للغرباء

حلمى على سالم

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