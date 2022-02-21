بريد الوطن .. ربما
كتب:
الوطن
09:14 م | الإثنين 21 فبراير 2022
صورة تعبيرية
ربما ليس هكذا استعلائى
وعظيم هذا الوقوف النائى
غربة القلب دوحة ومعان
وارتجال القتيل فى البيداء
الحظوظ التى ألفت رضاها
عبث المستحيل والظلماء
المحيطون صادروا كلماتى
واستحبوا العمى على استبقائى
فجمعت الفؤاد تحت لواها
ودخلت المنى وحيد الرجاء
ربما لم أكن ولم يك درب
كانت الشمس تحت جنح سمائى
شجر الخوف شاهق لا يرانى
أهل ذاك الخروج والعلياء
قلم والكتاب والنفس تترى
ربما لم أكن من الأسماء
ربما ربما ويغلب ظنى
الهدى عازب عن الإهداء
ربما قلتها ولم يك قصدى
فتعدت على المدى المترائى
هكذا والمقدور يطوى حياة
ويمدّ الحياة للغرباء
حلمى على سالم
يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com