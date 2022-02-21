رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن .. ربما

كتب:

الوطن
09:14 م | الإثنين 21 فبراير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

ربما ليس هكذا استعلائى

وعظيم هذا الوقوف النائى

غربة القلب دوحة ومعان

وارتجال القتيل فى البيداء

الحظوظ التى ألفت رضاها

عبث المستحيل والظلماء

المحيطون صادروا كلماتى

واستحبوا العمى على استبقائى

فجمعت الفؤاد تحت لواها

ودخلت المنى وحيد الرجاء

ربما لم أكن ولم يك درب

كانت الشمس تحت جنح سمائى

شجر الخوف شاهق لا يرانى

أهل ذاك الخروج والعلياء

قلم والكتاب والنفس تترى

ربما لم أكن من الأسماء

ربما ربما ويغلب ظنى

الهدى عازب عن الإهداء

ربما قلتها ولم يك قصدى

فتعدت على المدى المترائى

هكذا والمقدور يطوى حياة

ويمدّ الحياة للغرباء

                                                                     حلمى على سالم 

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن .. حل أزمة منتصف العمر الرائع

بريد الوطن .. شقة ضمن الحالات الأوْلى بالرعاية يا وزير الإسكان

بريد الوطن .. الشيخ عتريس (قصة قصيرة)

بريد الوطن .. زهو الفريضة

بريد الوطن .. حتى لا يسبح بجوار دوامة الهلاك

بريد الوطن .. مكاتب تمثيل للجامعات في مراكز الإصلاح يا وزير الداخلية

بريد الوطن .. الرئيس والنائب العام نجوم 2021

بريد الوطن .. طمني

بريد الوطن ..مقام الحب ومنازل المحبين
بقلم الوطن