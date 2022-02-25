تفاصيل دراسة لمشروع «منظفات وصابون»: أرباح 141 ألف جنيه سنويا

كشفت دراسة حديثة أعدها جهاز تنمية المشروعات، عن وصول صافي أرباح مشروع خاص بـ«تجارة المنظفات والصابون» إلى نحو 98 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، لتتضاعف إلى أكثر من 141.4 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

وأضافت دراسة الجدوى الاسترشادية للجهاز، أنَّ التكلفة الاستثمارية تترواح بين 97 إلى 98 ألف جنيه، ويمكن للمستفيد أو صاحب النشاط المساهمة بنحو 83.3 ألف جنيه فقط من إجمالي التكليف، مع إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان المشروع.

إيرادات سنوية تصل إلى 1.2 مليون جنيه للمشروع بنهاية العام الخامس

فيما أكدت الدراسة ارتفاع حجم المبيعات السنوية لتجارة المنظفات في مصر، خاصة بعد انشار الوباء العالمي، كورونا، والالتزام بقواعد النظافة العامة والشخصية والاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، لتصل إلى 840 ألف جنيه بنهاية العام الأول للنشاط، مقابل مليون و200 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

كما أوضح «تنمية المشروعات»، قصر متوسط فترة استرداد النفقات الاستثمارية لمشروع تجارة المنظفات، خلال أقل من عام، مع ارتفاع العائد الداخلي وسرعة دوران رأس المال نظراً للطلب الكبير والمرتفع طوال العام على المنتجات محلياً، خاصة بمنافذ بيع الجملة والمحال التجارية والأسواق التجارية.

عاملان فقط لتنفيذ فكرة مشروع محل المنظفات

وبحسب دراسة الجدوى، فإنَّ إدارة وتشغيل مشروع تجارة الصابون والمنظفات لن يتطلب سوى عاملين فقط، وهو من المشروعات التي لا تحتاج إلى توظيف الكثير من الأيدي العاملة في البداية رغم الاحتياج الشديد إلى منتجات النشاط، ما يوفر على صاحب رأس المال تكاليف ونفقات إضافية من دفع الأجور والمرتبات.

وتابع الجهاز في دراسته، بأنَّ تجارة المنظفات في مصر والمطهرات والمنتجات الورقية من المناديل الصحية وأوراق التواليت، لا تحتاج إلى كثير من الآلات والمعدات والخامات، فهو نشاط تجاري وخدمي، أكثر منه كنشاط صناعي، ويعتمد على بيع المنظفات الصناعية المنتشرة داخل السوق المحلية.

تفاوت أسعار المنظفات والصابون.. عامل رئيسي في ارتفاع الأرباح

كما أكدت الدراسة انتشار المصانع العاملة في تصنيع المنظفات ورواج تجارة الصابون والمطهرات المطلوبة بكل المناطق المتطلبة لتواجد محل لـ تجارة منظفات صناعية وورقيات، لذلك فربحية مشروع صغير لبيع صابون الحمام والتواليت مرتفعة نظراً للإقبال الكبير وتفاوت السلع المعروضة وكذلك أسعار الصابون وأنواعه وهو من المنتجات المطلوبة بشدة في السوق المحلية.