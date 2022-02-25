تساقط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على مدن وقرى شمال سيناء

تساقطت صباح اليوم الجمعة، أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على غالبية المناطق بمدن وقرى شمال سيناء، وذلك بالتزامن مع هبوب رياح باردة منذ ليلة أمس حتى نهار اليوم بشكل شبه متواصل.

استعدادات مجلس مدينة العريش لمواجهة الطقس

بدوره قال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، فى بيان له، إنه تم تنظيف بيارات الصرف الصحي من الأوراق والقاذورات، وأنه جار وضع أكوام القمامة في مناطق مخصصة لنقلها أولا بأول، حتى لا يعيق هذا حركة جريان الأمطار في الطرق، ومنع حدوث مياه راكدة بنهر الطريق.

وأضاف رئيس المجلس أنه تم تجهيز ما يقرب من 20 سيارة لتكون جاهزة بشكل تام لأي تطورات، موضحا أن الأمطار التي تساقطت غير مؤثرة، وأنها قد انسحبت من شوارع المدينة باتجاه بيارات الصرف الصحي بشكل لم يؤثر على حركة السيارات والمركبات، التي تسير بشوارع المدينة.

متابعة التطورات لحظة بلحظة بشمال سيناء

وذكرت العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء، فى بيان، أنه يتم متابعة التطورات لحظة بلحظة، وذلك بالتنسيق مع المديريات والإدارات ومجالس المدن، وأضاف بيان المحافظة، أنه لحتى اللحظات لم يتم الإبلاغ عن أي من المشكلات والعوائق التي قد تؤدي إلى إعاقة حركة السير أو الحياة العادية للمواطنين.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظة شمال سيناء، قد أكد فى تصريح سابق، أنه يتابع الأوضاع بطريق مركز معلومات وطوارئ بالمحافظة، للتدخل السريع حال حدوث ما يستدعي، لمنع مشكلة أو كارثة محققة.