تساقط أمطار خفيفة وهبوب رياح باردة محملة بالأتربة في شمال سيناء

تساقطت أمطار خفيفة على قرى ومدن شمال سيناء، مساء اليوم الخميس، وقال أهالي مدينة العريش، إن أمطارا خفيفة تساقطت بالتزامن مع هبوب رياح باردة محملة بالأتربة.

وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس ومدينة العريش، في بيان له، إن أمطارا خفيفة تساقطت على غالبية أجزاء المدينة، ولم يعق ذلك حركة سير الأهالي والسيارات، سواء في الشوارع العامة الرئيسية أو الفرعية.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

وأضاف رئيس مجلس المدينة، أن درجة الحرارة سجلت مساء اليوم 17 درجة مئوية، وأن الأجواء كانت باردة، وسط غيوم ظهرت في السماء منذ عصر اليوم.

وقال رئيس المجلس، إن هناك استعدادات كبيرة يقوم بها مجلس مدينة العريش بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، وذلك لشفط الأمطار حال تراكمها بالطرق، لافتا إلى تنظيف وتسليك بيارات الصرف الصحي من جميع المناطق المنتشرة بشوارع المدينة، حتى لايعيق هذا عملية صرف مياه الأمطار.

محافظ شمال سيناء يحذر من الاقتراب لأعمدة الكهرباء

وحذر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في بيان سابق، الأهالي بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو لمسها وقت سقوط الأمطار، موضحا أن هذا قد يتسبب في ماس كهربائي.

وجاءت تحذيرات محافظ شمال سيناء عقب تعرض حصان وحمار إلى ماس كهربائي، في مدينتي العريش والشيخ زويد.