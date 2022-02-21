«تموين شمال سيناء» تعرض محال تجارية للإيجار بسوق العريش الجديدة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، عن وجود 3 وحدات شاغرة بسوق العريش الجديد، غرب المدينة، وقالت أماني رسلان، مدير عام التموين والتجارة بشمال سيناء فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّها تعمل على مساعدة التجار وضمان تدفق البضائع إلى أسواق المحافظة.

تسليم المحال للمستحقين بالأمر المباشر

ولفتت إلى عرض محال شاغرة للإيجار بسوق الكيلو 17 غرب المدينة، بالإسناد المباشر من قبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وهي من المميزات المحدودة التي تقدم لتجار الجملة والتجزئة سواء فى مدينة العريش أو مدينة الشيخ زويد.

توفير جميع السلع التموينية

وأضافت «رسلان»، أن المديرية تعمل على توفير جميع السلع التموينية والبضائع للمحافظة، لافتة إلى أن مخزون المحافظة من السلع الغذائية يكفي 4 أشهر على الأقل، علاوة على وجود قمح في صومعة المطاحن المخصصة لطحن وإنتاج الدقيق، مؤكدة أنّ عملية الطحن والتوزيع تتم خلال ساعات، دون تخزين.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، وافقت على فتح مخبز جديد بمدينة الشيخ زويد، لرفع الأعباء عن المواطنين بعد الانفراجه التي حدثت بتلك المناطق وعودة الأهالى من سكان القرى جنوب وغرب المدينة.