عاصفة ترابية تضرب شمال سيناء فجرا ولمدة ساعتين.. دون أضرار

ضربت فجر اليوم، عاصفة ترابية، مدن وقرى شمال سيناء لمدة ساعتين على الأقل، ولكنها سرعان ما انتهت مع بزوغ شمس النهار.

وقال مجلس مدينة العريش فى بيان له، إنه لا توجد أي تاثيرات أو خسائر على المنطقة نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت المنطقة فجرا، مشيرا إلى أن الأمور عادية، وأن المجلس على أعلى درجات الاستعداد، تحسبا لمواجهة الرياح والأجواء المناخية خلال الساعات والأيام القادمة.

مجلس مدينة العريش مستعد لأي تطورات

وأضاف بيان المجلس أنه جاهز لأي أحتمالات، بعدد 20 سيارة ما بين سيارات صغيرة وكبيرة ومتوسطة، ولودرات وسيارات كسح وشفط مياه، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بشمال سيناء.

وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، فى بيان له إن إدارة المجلس بالتنسيق مع المديريات وديوان عام المحافظة، يتابعون الأوضاع لحظة بلحظة، وأن الأوضاع المناخية الحالية لا تدعو للقلق.

وأوضح رئيس مجلس المدينة، أن عمال النظافة بمجلس مدينة العريش قاموا بتنظيف وتسليك بيارات الصرف الصحي، ورفع القاذورات والأوراق والرمال من بيارات الصرف الصحي، وتمشيط طريق جسر الوادي بوسط المدينة، وطريقي 23 يوليو و26 مايو.

تركيب مطبات مرورية وتنظيم حركة السير بالعريش

وأشار رئيس مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، إلى أن هناك تنظيم مروري بالتنسيق مع شرطة المرور، وتم على إثر ذلك تركيب 3 مطبات صناعية بوسط المدينة، وذلك لضبط حركة السير ومنع السيارات المخالفة السير فى عكس الاتجاه، وذلك بجوار مجلس المدينة والحديقة، ومول العريش التجاري.