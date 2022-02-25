توافد مئات المهندسين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب مجلس جديد بالغربية

شهد مقرا نقابة المهندسين بفرعي طنطا والمحلة بمحافظة الغربية صباح اليوم الجمعة، بدء فعاليات انتخابات النقابة تحت إشراف قضائي كامل، عقب اعتماد النقابة العامة للمهندسين الكشوف النهائية للمرشحين على منصب نقيب المهندسين بالمحافظة، وعضوية المجلس لكافة الشُعب.

بدء توافد الناخبين من المهندسين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

وانطلقت فعاليات إجراء انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، وذلك لمن مر على انتخابهم أربع سنوات.

منافسة شرسة بين 52 مرشحا

كما شهدت انتخابات نقابة المهندسين بالغربية، منافسة قوية، بين 52 مهندسًا يتنافسون على 8 مقاعد، منها مقعد رئيس النقابة وسبعة مقاعد للأعضاء، ويتنافس على مقعد رئيس النقابة 8 مهندسين وهم بحسب الكشف المعلن، علاء الدين محمد البيومي أبو نعمة، وتامر مصطفى الكوراني، وحسام طلعت أحمد جمعة، وأماني محمد هاشم، وعادل توفيق شحاتة، وحسين إبراهيم الدسوقي، وأحمد ممدوح محمد عثمان، وعلاء أحمد فهمي عساكر، ويعتمد كل منهم على رصيده بين أوساط المهندسين وتواجده بينهم ونشاطهم وخبراتهم التنفيذية والنقابية.

مرشحو الشُعب المختلفة

بينما يتنافس 44 مرشحًا على 7 مقاعد، منهم 16 مرشح يتنافسون على 3 مقاعد لشُعبة الهندسة الكهربية، و6 مرشحين على مقعد شُعبة عمارة، و15 مرشح على مقعدين لشُعبة الهندسة المدنية، و7 مرشحين على مقعد شُعبة الغزل والنسيج والبترول والتعدين والكيميائية والنووية.

التصويت داخل 18 لجنة فرعية بمقري النقابة بطنطا والمحلة

وتتوالى فعاليات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، حيث بدأت الانتخابات في العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء، في 18 لجنة منها 11 لجنة في مقر نقابة المهندسين بطنطا، و7 لجان في مقر نادي المهندسين بالمحلة، خاصة بأعضاء النقابة بالمحلة وسمنود، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية نحو 40 ألف مهندس لهم حق التصويت، ويتم فرز الصناديق بمعرفة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في نفس اللجان، عقب غلق باب التصويت.