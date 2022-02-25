الطائرة المتجهة من القاهرة إلى موسكو تقلع في موعدها المحدد

أقلعت صباح اليوم رحلة «مصر للطيران» رقم MS729 المتجهة من القاهرة إلى العاصمة الروسية «موسكو» في موعدها المحدد وعلي متنها 71 راكبا.

وكان قد تم تأجيل رحلة الشركة أمس إلى موسكو، هذا ويتابع مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية موقف تشغيل رحلات موسكو أولا بأول لاتخاذ ما يلزم.

وتهيب مصر للطيران بعملائها المسافرين مراجعة حجوزاتهم في أقرب وقت قبل موعد رحلاتهم، وذلك من خلال مركز اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو الموقع الإلكتروني Egyptair. com