فحص 215 ألف مواطن خلال 4 أشهر ضمن برنامج «رعاية كبار السن»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الجمعة، عن تقديم الخدمات الطبية لـ 215 ألفا و70 مواطنا فوق سن الـ 65 عاما، ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن»، وذلك منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي.

الكشف المبكر عن الأمراض

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عاما، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي موزعة على جميع الإدارات الصحية في 21 محافظة كمرحلة أولى.

اقرأ أيضا فحص 8 أمراض ضمن برنامج رعاية كبار السن بـ«الصحة».. تعرف عليها

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل: ارتفاع ضغط الدم، السكري، أمراض القلب، الاعتلال الكلوي، أمراض الجهاز الهضمي، سوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

تثقيف صحي ودعم نفسي

ذكر «عبد الرازق»، أن البرنامج يقدم خدمات: الفحص الإكلينيكي العام، حساب مؤشر كتلة الجسم، الفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات: النظر، قياس نسبة الهيموجلوبين، نسبة الدهون، الكوليسترول، وظائف الكلى، التحليل العشوائي للسكر بالدم، رسم القلب، الموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

اقرأ أيضا خريطة انتشار 10 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة».. اكشف واتعالج ببلاش

وأضاف أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشكلات الصحية لكبار السن، وكيفية الوقاية منها، فضلا عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة، والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.

كارت متابعة وخط ساخن

قال رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن المرضى يتم تسليمهم كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي مع زيارتين سنويتين، لافتا إلى إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة، بالإضافة إلى التنسيق بين برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» ومبادرات «100 مليون صحة» لحصول الفئات المستهدفة على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

يذكر أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن البرنامج عبر الخط الساخن (15335).